A “CIAO DARWIN” ORMAI CI SONO PIU’ INFORTUNATI CHE NELLA ROMA - DUE CONCORRENTI FINISCONO IN OSPEDALE DOPO LA SFIDA SUI RULLI GIGANTI DEL GENODROME – LA PRODUZIONE STA PENSANDO DI ELIMINARE IL GIOCO - GLI INCIDENTI SAREBBERO AVVENUTI DURANTE ALCUNE PUNTATE REGISTRATE E NON ANCORA ANDATE IN ONDA (NON È CHIARO SE GLI INFORTUNI SARANNO "TAGLIATI"). UN RAGAZZO AVREBBE ADDIRITTURA RIPORTATO LA FRATTURA DI TIBIA E PERONE...

Da www.ilmessaggero.it

Alcuni concorrenti di Ciao Darwin sarebbero finiti in ospedale per aver cercato di superare una delle prove più famose del programma condotto da Paolo Bonolis. A riverlarlo è Tv Blog, secondo cui la sfida in questione è quella del Genodrome: un percorso molto difficile, con dei rulli rotanti che solo in pochi riescono a superare senza finire in acqua. Ebbene, proprio nell'affrontare i rulli, alcuni concorrenti si sarebbero fatti molto male, finendo appunto al pronto soccorso.

Gli incidenti sarebbero avvenuti durante alcune puntate registrate e non ancora andate in onda (non è chiaro se gli infortuni saranno "tagliati"). Un ragazzo avrebbe addirittura riportato la frattura di tibia e perone, mentre un altro sarebbe caduto di schiena. Pare che la produzione stia pensando di eliminare per sempre i rulli dalle sfide del gioco.

