“CIRO NO, ODDIO, CIROOO” – SANDRA MILO HA AVUTO UN AMORE CORRISPOSTO CON LA TV: DAL TERRIBILE SCHERZO SULL’INCIDENTE AL FIGLIO MENTRE CONDUCEVA “L’AMORE È UNA COSA MERAVIGLIOSA” ALLA TRASMISSIONE PER BAMBINI “PICCOLI FANS” – LA PARTECIPAZIONE A 77 ANNI ALL’“ISOLA DEI FAMOSI”, LA POSTA DEL CUORE A “IO E TE” E L’ULTIMA AVVENTURA IN GIRO PER IL MONDO CON “QUELLE BRAVE RAGAZZE”… VIDEO

Estratto dell'articolo di Maria Volpe per www.corriere.it

lo scherzo a sandra milo sull incidente del figlio ciro 5

Sandra Milo e la tv un amore corrisposto. Ospite ambìta in molte trasmissioni, conduttrice, commentatrice. […] Sandra Milo poi è entrata involontariamente nella storia della televisione italiana anche per uno scherzo telefonico di cattivo gusto, ai suoi danni: l’8 gennaio 1990, durante la trasmissione pomeridiana L’amore è una cosa meravigliosa che l’attrice conduceva su Rai2, una telefonata anonima di una voce femminile, in diretta, disse a Sandra che suo figlio Ciro era ricoverato in ospedale in gravi condizioni, in seguito a un incidente stradale. Milo non riuscì a trattenere le lacrime e scappò disperata dallo studio, urlando Cirooo.

lo scherzo a sandra milo sull incidente del figlio ciro 3

[…] «Fu scoperto che a fare quella telefonata era una donna che lavorava in Via del Corso...Tutte negarono.… Non sono mai riuscita ad odiarla, ho cercato di capire la sua voglia di essere protagonista per una volta».

sandra milo conduce piccoli fans 2

Dal 1985 al 1989 ha condotto Piccoli fans, trasmissione pomeridiana per bambini […] nel 2010, a 77 anni, ha partecipato al reality show L’Isola dei famosi arrivando in semifinale e sfidando problemi climatici e alimentari. […] Nell’estate 2019, su Rai 1, ha tenuto una rubrica dedicata alla posta del cuore nel programma «Io e te», condotto da Pierluigi Diaco, con Valeria Graci. Nel 2020, a fianco di Paolo Ruffini, è stata opinionista e giudice nella sesta puntata del programma «La pupa e il secchione - E viceversa», su Italia 1. Nell’estate del 2020 invece è tornata in Rai come inviata del programma «Estate in diretta» condotto da Andrea Delogu e Marcello Masi.

quelle brave ragazze 3

Mai titolo fu poi azzeccato. Tre protagoniste agée e molto divertenti. Nella prima edizione di Quelle brave ragazze su Sky, Sandra Milo, Mara Maionchi e Orietta Berti hanno girato il mondo con il loro pullmino tra chiacchiere e risate. Nella seconda edizione Marisa Laurito ha sostituito Orietta Berti. […]

