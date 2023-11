8 nov 2023 13:14

IL “CLAN DEI LIGURI” COLPISCE ANCORA – IL GENOVESE BEPPE GRILLO SARA’ OSPITE DOMENICA DAL SAVONESE FABIO FAZIO A “CHE TEMPO CHE FA” - IL FONDATORE DEL M5S CONCESSE L’ULTIMA INTERVISTA A BRUNO VESPA DIECI ANNI FA - AL TELEFONO CON MENTANA HA PARLATO ANCHE LO SCORSO ANNO, INTERVENENDO NELLA MARATONA PER PRECISARE CHE LUI E CONTE NON AVEVANO MAI PARLATO DI DRAGHI AL COLLE - IN QUESTE ORE SONO IN CORSO LE UDIENZE DELLA RAGAZZA CHE NEL 2019 HA ACCUSATO IL FIGLIO CIRO E I SUOI AMICI DI STUPRO DI GRUPPO. DA FAZIO PARLERA’ ANCHE DI QUESTO?