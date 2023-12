26 dic 2023 17:24

“LA CLASSE NON SI INSEGNA NÉ SI COMPRA” – ALESSANDRO GASSMANN INFIERISCE SU CHIARA FERRAGNI PER IL PANDORO-GATE, RICORDANDO L’INSEGNAMENTO DEL PADRE VITTORIO: “HA SEMPRE FATTO BENEFICENZA E NON NE HA MAI PARLATO, PUBBLICIZZARLA LO AVREBBE MESSO IN IMBARAZZO” – “SE SI DICHIARA SI POTREBBE PENSARE CHE SI È FATTA PER TRARNE VANTAGGIO. MA CAPISCO CHE LA RISERVATEZZA, INSIEME ALLA GENTILEZZA, SIA SCOMPARSA…”