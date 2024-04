“IN COLLEGIO MI ROMPEVANO LE SCATOLE PERCHE? ERO GAY, MI FECERO CAMMINARE A PIEDI NUDI NELLA NEVE” – COSTANTINO DELLA GHERARDESCA, CONDUTTORE DI “PECHINO EXPRESS” RACCONTA EPISODI DI OMOFOBIA DI CUI FU VITTIMA IN COLLEGIO: “ME NE ANDAI, I MIEI COMPAGNI PER SOLIDARIETÀ SI MISERO TUTTI IL ROSSETTO. IN ITALIA SUI DIRITTI SIAMO ANCORA MOLTO INDIETRO - LA ZUPPA DI TARTARUGA CHE HA DATO TANTI PROBLEMI A FABIO CARESSA? “CHE GLI UOMINI IN ITALIA SIANO PIU? DRAMMATICI RISPETTO ALLE DONNE, E? UNA GRANDE VERITA?. IO HO ASSAGGIATO LA ZUPPA, PERCHE? ASSAGGIO TUTTO: SA DI…”

Repubblica intervista Costantino della Gherardesca definendolo “un cittadino del mondo, amabile, ironico, pieno di contraddizioni, pigro e al tempo stesso curiosissimo”. E tornato alla guida di Pechino Express tutti i giovedi su Sky e in streaming su NOW. Nella sua chiacchierata racconta alcune curiosità riguardo al programma

Una curiosita: ha mangiato anche lei la zuppa di tartaruga che ha dato tanti problemi a Fabio Caressa? «Che gli uomini in Italia siano piu drammatici rispetto alle donne, e una grande verita. Caressa proprio per via di questo suo penchant per il palcoscenico ha raccontato bene il viaggio. Io ho assaggiato la zuppa, perche assaggio tutto: sa di viscido» .

«Sono un orso, sto a casa. Vedo poche persone, circondato da vecchi dvd, vecchi supporti video e per la musica. Sa cos’e brutto? Questa mania, partita negli anni 90 e ormai conclamata, che gli adolescenti contengano una qualche verita che noi dobbiamo scoprire. A discapito dei piu anziani, che non sono rispettati. Invece a me fanno piu tenerezza i vecchi. A Singapore ci sono persone che vanno a casa di chi e avanti con gli anni per insegnargli a comunicare con i nipotini. Dovrebbe essere un processo naturale, al contrario il passato si cancella: c’e la fissa con la gioventu».

Sul suo essere gay e su alcuni spiacevoli atti di omofobia in un collegio

«Da parte di certi ragazzi e alcuni dello staff, mai da parte dei professori. Mi rompevano le scatole perche ero omosessuale, mi fecero camminare a piedi nudi nella neve. Me ne andai e successe una cosa bellissima: tutti gli amici della classe scesero per l’appello, con l’ombretto e il rossetto in segno di solidarieta»

A sua madre l’aveva detto a diciotto anni.

«Lei aveva amici gay, l’identita non ce l’hai dalla famiglia, ce l’hai gia. La cosa orrenda e osservare quello che sta facendo il vicino. Penso che in Italia, per quel che riguarda i diritti, siamo ancora molto indietro».

