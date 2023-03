Pupo per Dagospia

PUPO

Oggi, Lucio Battisti, avrebbe compiuto 80 anni. Io, che conosco a memoria tutte le sue canzoni nate dal sodalizio con Mogol, non ho mai avuto il piacere e l'onore di incontrarlo. Nel tempo invece sono diventato fraterno amico di Mogol e non vi nascondo che, la tentazione di chiedergli che tipo di uomo fosse Lucio al di là della professione, è stata sempre molto forte ma, alla fine, non l'ho mai fatto. Non so perché, ma preferisco ricordarlo solo come artista.

A volte, andare ad approfondire la conoscenza dei propri idoli, può riservare brutte sorprese. Dico questo perché io, ad onor del vero, un contatto indiretto con Lucio Battisti, l'ho avuto.

Accadde dopo la sua morte, quando si scatenò una sorta di "guerra", legata alla diffusione e utilizzazione delle sue canzoni. La vedova Battisti, Grazia Letizia Veronese, osteggiava e in alcuni casi addirittura querelava, tutti coloro che, in qualsiasi modo, si azzardassero ad utilizzare (naturalmente pagando sempre i diritti) la musica del defunto marito. Io, che in quel periodo conducevo insieme al Principe Emanuele Filiberto il programma di Rai Uno "Ciak si canta", ignaro del veto dell'agguerrita vedova, scelsi per un promo il brano: "Ancora tu". Apriti Cielo, spalancati Terra! Una sera, mentre mi trovavo all'aeroporto di Kazhan, la città russa capitale della Repubblica dei Tartari, ricevetti una telefonata del tutto inaspettata.

lucio battisti e la moglie grazia letizia veronese 7

Era Grazia Letizia Veronese vedova Battisti che, senza alcun giro di parole, mi intimò di sospendere immediatamente la messa in onda del promo che aveva come colonna sonora, la canzone di suo marito. Non potrò mai dimenticare l'arroganza e lo scherno con i quali mi si rivolse. "Ma come si permette, uno che si fa chiamare Pupo e che scrive e canta canzoncine, di utilizzare e di sfruttare le opere di un genio come mio marito", mi disse ghignando.

Non vi nascondo che, in quel momento, "grazie" a lei, mi stette postumo sulle palle anche Lucio Battisti. La telefonata poi, fra sarcasmo, epiteti e riflessioni deliranti di lei, andò avanti per un'altra decina di minuti. Io ascoltavo e basta.

gianni morandi mogol pupo

Alla fine, le dissi che aveva chiamato la persona sbagliata e che per la sua richiesta avrebbe dovuto rivolgersi direttamente alla RAI. Da allora non l'ho più vista né sentita ma, quando Mogol mi chiamò, insieme a Gianni Morandi, a testimoniare presso il Tribunale di Milano nel corso di una causa (sempre per i motivi sopra citati) fra lui e la suddetta signora, fui ben lieto di mettermi a disposizione. È stato anche grazie alla mia deposizione che i giudici hanno dato ragione a Mogol. Limitare la diffusione e l'utilizzo di un repertorio di cultura popolare italiana come quello di Mogol/Battisti, è una roba che non si può sentire.

"Roba da chiamare la Celere" direbbe il mio amico carrozziere. Adesso avrete capito il perché non mi sia dispiaciuto, non aver mai conosciuto Lucio Battisti. Molto probabilmente, ai miei occhi, l'uomo che si è innamorato ed ha condiviso la vita con la signora Veronese, non sarebbe stato all'altezza dell'artista che ho amato, che amo e continuerò ad amare.

lucio battisti e la moglie grazia letizia veronese 4 grazia letizia veronese lucio battisti e la moglie grazia letizia veronese 3 lucio battisti e la moglie grazia letizia veronese 1 lucio battisti e la moglie grazia letizia veronese 6