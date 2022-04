COME STA STEFANO TACCONI? – L’EX PORTERE DELLA NAZIONALE E DELLA JUVENTUS È RICOVERATO IN TERAPIA INTENSIVA, NEL REPARTO DI NEUROCHIRURGIA DELL’OSPEDALE DI ALESSANDRIA – SI È SENTITO MALE IERI MATTINA AD ASTI DOVE AVREBBE DOVUTO PARTECIPARE COME OSPITE ALLE “GIORNATE DELLE FIGURINE”, MA HA CHIAMATO GLI ORGANIZZATORI INFORMANDOLI CHE AVEVA UNA FORTE EMICRANIA. LA SERA PRIMA ERA STATO OSPITE DI UNA CENA BENEFICA – LA STORY DEL FIGLIO ANDREA: “RIPRENDITI PAPI, SEI UN LEONE, VINCERAI ANCHE QUESTA BATTAGLIA”