21 ott 2024 16:31

“COME MAI 'LA CONFESSIONE' È FINITA IN RAI, IN PRIMA SERATA, CONTINUANDO A FARE ASCOLTI IMBARAZZANTI?” – ALDO GRASSO AFFILA I COLTELLI PER INFILZARE PETER GOMEZ CHE OCCUPA LA PRIMA SERATA DEL SABATO DI RAI3: “DAL 2017 AL 2023, IL PROGRAMMA È ANDATO IN ONDA IN SECONDA SERATA SU NOVE, VISTO SOLO DAGLI AMICI DI PIANEROTTOLO. ORA IN RAI. MI AUGURO NON PER MAGHEGGI PARTITICI A FAVORE DEGLI EX GRILLINI…”