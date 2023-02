“È COME SE PORTO FEDERER AL DOPPIO DEL GIOVEDÌ SERA E GLI ALTRI DUE CHE DICONO: MA ST’AMICO TUO ALMENO È BRAVO?” – SUI SOCIAL I SOLITI INDIGNATI PERMANENTI SI INCAZZANO PER IL TRATTAMENTO RISERVATO A TOM MORELLO A SANREMO: IL LEGGENDARIO CHITARRISTA DEI “RAGE AGAINST THE MACHINE” È STATO RIDOTTO A SPALLA DEI MANESKIN, SENZA CHE NESSUNO LO INTERPELLASSE. MA EVIDENTEMENTE, ERA UNA QUESTIONE DI CONTRATTO – LA SOMIGLIANZA CON ALDO BAGLIO…

Estratto dell’articolo di Barbara Visentin per www.corriere.it

GIANNI MORANDI CON I MANESKIN E TOM MORELLO

Ormai accolti come delle star internazionali [...], eccoli anche quest’anno a prendersi l’applauso del palco che ha portato loro fortuna due anni fa: i Måneskin, freschi di cerimonia dei Grammy a Los Angeles, sono atterrati all’Ariston con un medley dei loro successi.

«I nostri quattro fantastici ragazzi», come li ha chiamati il conduttore, entrano dalla platea con il pubblico in piedi che li applaude, vestiti di nero con dettagli pitonati, Victoria in body succinto (con collant strappati sul retro) e stivaloni, Damiano con una giacca aperta che lascia fuori la pancia e che poi leva per restare a petto nudo: il palco si fa rock con «I wanna be your slave», «Zitti e buoni», «The Loneliest» e «Gossip». Con loro per quest’ultima arriva «la leggenda Tom Morello», come lo presenta Damiano, il super chitarrista dei Rage Against the Machine con cui hanno collaborato per il nuovo singolo.

Comunque pensa hai Tom Morello sul palco e pensi che i superospiti siano i Maneskin. #Sanremo2023 pic.twitter.com/0hFBbekEvS — Stacce (@stacce2021) February 9, 2023 Vedere Tom Morello sul palco coi Maneskin è come sapere che una con cui ti sentivi ora si scopa il nano Hasbulla #Sanremo2023 — Tommaso Faoro (@tommasofaoro) February 9, 2023

TOM MORELLO SOSIA DI ALDO BAGLIO

Il pubblico del Festival li osanna e Amadeus consegna loro il Premio città di Sanremo, prima di ricordare il tour italiano imminente che culminerà con gli stadi [...]. Non c’è spazio per altre dichiarazioni, né per due chiacchiere col conduttore. Il gruppo ringrazia e senza altro aggiungere saluta. «Ciao belli. Feels sooooo good to be back home, GRAZIE @SanremoRai! Loove you!!» hanno scritto sui social subito dopo la loro esibizione: rieccoli a casa.

Hanno trattato Tom Morello a #sanremo2023 come se porto Federer al doppio del giovedì sera e gli altri due che dicono: ma st'amico tuo almeno è bravo?#Måneskin #TomMorello — Andrea Pecchia (@AndreaPecchia1) February 9, 2023 damiano che si toglie gli in ear e continua l'esibizione mangiandosi lo stesso il palco, gossip con l'orchestra, le tonnellate di tom morello, vic stasera particolarmente super cazzuta, thomas ed ethan fomentatissimi #Sanremo2023 pic.twitter.com/lGqEUGcAYR — Sålvietta???Damiano's elf? (@silviapisanoo) February 9, 2023

il culo di victoria dei maneskin a sanremo maneskin victoria dei maneskin a sanremo 2023 maneskin e tom morello a sanremo 2023 tom morello con i maneskin a sanremo 2023 victoria dei maneskin sanremo 4 maneskin a sanremo