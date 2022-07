“COME SOCIOLOGO DEVE ESSERE ATTENTO ALLA REALTÀ E NON A FILOSOFARE…” – SUPER SCAZZO TRA CONCITA DE GREGORIO E DOMENICO DE MASI A “IN ONDA” - IL PROFESSORE SI INERPICA IN UN ELOGIO DEI CINQUE STELLE E COMMENTA GLI ULTIMI SONDAGGI: “AI FINI IMMEDIATI DEI POVERI, CHE IL M5S RESTI AL GOVERNO O ESCA NON CAMBIA MOLTO” – LA CONDUTTRICE FRAINTENDE: “DICE CHE I POVERI SAREBBERO AVVANTAGGIATI DALLA CRISI DI GOVERNO”, E LUI RISPONDE PICCATO…

Siamo a In Onda, da Concita De Gregorio e David Parenzo, dove ospite in collegamento c'è il sociologo grillino Domenico De Masi, recentemente balzato al centro delle cronache - politiche - per l'intervista al Fatto Quotidiano, house organ pentastellato, in cui affermava che Beppe Grillo gli avesse fatto vedere i messaggi in cui Mario Draghi gli chiedeva di sbarazzarsi di Giuseppe Conte. Intervista che ha avuto un dirompente impatto politico e che ha sollevato un vespaio di polemiche.

E su La7, nella puntata di lunedì 11 luglio, si parla ovviamente della compagine pentastellata, per la quale De Masi si spende nel consueto elogio: "Noi ci stiamo avvicinando comunque a delle elezioni, tra meno di un anno, con un Italia con 5 milioni e 570mila poveri assoluti", premette, per poi ricordare come "l'unica cosa di sinistra che si è fatta negli ultimi dieci anni l'hanno fatta loro", ovvero il reddito di cittadinanza. Convinto lui...

Dunque De Masi commenta gli ultimi dati del sondaggio Swg proposto pochi minuti prima da Enrico Mentana e ricorda: "I grillini al governo ottengono sempre di meno. Sicuramente ai fini immediati dei poveri, che il M5s resti o esca non cambia molto. Non stanno ottenendo molto".

Ma a quel punto ecco che Concita lo infilza: "Lei come sociologo deve essere attento alla realtà e non a filosofare... Lei dice che i poveri sarebbero avvantaggiati dalla crisi di governo". E De Masi, un poco piccato: "No, non ho detto questo: ho detto che sarebbe indifferente". Concita: "E allora perché consiglia a Conte di uscire dal governo?". Peccato chh De Masi abbia detto l'esatto opposto, e glielo fa notare, così come lo fa notare Parenzo.

Dopo l'impasse, ecco che De Masi si spende su quelle che, a suo parere, sarebbero le ragioni di convenienza per il M5s nel lasciare Mario Draghi e il suo governo: "Se Conte esce dal governo recupera Alessandro Di Battista e un paio di punti", sottolinea. Un affarone...

