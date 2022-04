“UNA COMMEDIA DIVENTATA, SUO MALGRADO, UNA TRAGEDIA” – ALDO GRASSO E LA PRIMA PUNTATA DI “SERVANT OF THE PEOPLE”, LA SERIE CON ZELENSKY IN ONDA SU LA7: “VISTO ADESSO OGNI SCENA È CARICA DI SIGNIFICATI. È DA SEGUIRE CON GRANDE ATTENZIONE PERCHÉ DIETRO OGNI INQUADRATURA SI NASCONDE UNA SUGGESTIONE. IN RUSSIA LA SERIE È ARRIVATA CENSURATA, IN RUSSIA UNA SERIE COSÌ NON L'AVREBBERO MAI CONCEPITA…” - VIDEO

Aldo Grasso per il “Corriere della Sera”

ZELENSKY SERVANT OF THE PEOPLE

In tutta onestà, non so cosa avrei scritto se avessi visto «Servant of the People» nell'anno di uscita, il 2015. Mi sarebbero subito venuti in mente i film L'uomo dell'anno (2006) con Robin Williams e Benvenuto presidente (2013) con Claudio Bisio, accennando a un piccolo confronto: il retroterra di Bisio è vagamente leghista, mentre Vasiliy Goloborodko (Volodymyr Zelensky), eletto a furor di popolo presidente del Paese, dopo che un suo sfogo sul malcostume del governo diventa virale su YouTube, ha ascendenze grilline. Anche se è pur sempre il primo ministro in carica a manovrare la sua elezione.

aldo grasso

Visto adesso, «Servant of the People» (La7, 24 puntate) si presta a una lettura differente, condizionata dalla drammatica situazione in cui si trova l'Ucraina. Stiamo vedendo una commedia che è diventata, suo malgrado, una tragedia. Il presidente della finzione, un professore di storia idealista e un po' bamboccione («i politici sono incapaci perché non conoscono la storia») è diventato il vero presidente e ogni scena si carica di nuovi significati.

ZELENSKY SERVITORE DEL POPOLO

Appena insediato, il presidente rompe la cintura di sicurezza con cui veniva pilotato e dice: «A questo punto dovrei promettervi grandi cose, ma non lo farò perché sarebbe disonesto perché non so ancora fare nulla. Ma imparerò. E presto tornerete a guardare i vostri figli negli occhi, senza vergognarvi». Era una semplice battuta, ora risuona come il discorso di un vero leader. È una serie da seguire con grande attenzione perché dietro ogni inquadratura si nasconde una suggestione.

VOLODYMYR ZELENSKY NELLA SERIE SERVITORE DEL POPOLO

Il prof. Goloborodko è uno dei tanti sprovveduti che, nella tradizione cinematografica, cerca di cambiare il mondo per salvare «chi non ha da mangiare e ha paura di girare per strada». Via i governatori, via i segretari e consiglieri corrotti, via il marcio dal governo. In Russia la serie è arrivata censurata, in Russia una serie così non l'avrebbero mai concepita.

