"CONDURRE SANREMO NON È IL MIO MESTIERE" – FIORELLO ALLA CONFERENZA DI PRESENTAZIONE DI 'VIVA RAI 2'

(ANSA) "Non è il mio mestiere, non lo avete ancora capito? Quando mi chiedono 'quando condurrai Sanremo?', non dico che mi offendo ma quasi. Io faccio altro: se conducessi Sanremo dopo la quarta canzone presentata mi sarei già stufato".

Lo ha detto Fiorello rispondendo a una domanda sul Festival nel corso della conferenza stampa di presentazione del programma Viva Rai2!. "Ho fatto cinque Sanremo di fila - ha ricordato - quest'anno andremo molto probabilmente, sicuramente. Ci andiamo?", ha chiesto all'ad Rai, Roberto Sergio, seduto al suo fianco nella sala di via Asiago.

"Sì, andremo", ha confermato. Viva Rai2! sarà dunque presente anche a Sanremo. Il programma di Fiorello si inserirà infatti in tutte le reti, compresi i telegiornali, quindi anche il seguito TG1. Si sta studiando ancora un sistema per far funzionare tutto al meglio. "Spostare Viva Rai2! a Sanremo è un costo per tutto il cast che abbiamo. Stare lì davanti all'Ariston è una bella cosa. L'accordo con Amadeus è che io vada al sabato". Poi, data la sua amicizia con Jovanotti, nega ogni coinvolgimento del cantante a Sanremo al momento: "Jovanotti non andrà a Sanremo e non presenterà nessuna canzone".

