Scazzando con le Stelle: Teo Mammuccari e Selvaggia Lucarelli come Sandra e Raimondo. Lui: “Ma, secondo te, se ballavano i professionisti, tu stavi seduta a fare la giurata?“ Alla risposta negativa di Selvaggia: “Allora é spettacolo, mettetevelo in testa. Se voi anche fate lo spettacolo, questo programma veramente va alle stelle, invece continuate a fare battibecchi, rovinate lo share di 2/3 punti perché la gente si rompe, se rompe. Sai qual è la mia vittoria? Lo sai qual è la mia vittoria?

La mia vittoria non è vincere qua, la mia vittoria è un’altra: prendere il tuo posto. Il prossimo anno facciamo tre punti di più. Te lo dice Teo Mammucari. Ecco perché sono il vincitore”. Lei: “La vedo male. Ti ho visto a Tu Si Que Vales. Non eri un granché, ti devo dire la verità. Stai meglio lì (come concorrente)”. Lui: “Beh, non è intelligente che lo dici, perché i numeri dicono altro. (…) Sei cascata in basso“. Ogni riferimento allo share piú alto di Tu si que Vales non é puramente casuale.

Ma se il “nonno d’Italia” nelle scorse puntate aveva commosso, in questa ha spiazzato tutti con un annuncio a sorpresa: “Volevo dire una cosa ‘banfiota’ ma bella, sto tremando perché ho pensato due ore prima di dirla, l’ho macinata a lungo” – le parole dell’attore dopo la votazione – “Voi mi dovete dire che cosa potrei ottenere di più di quello che ho già ottenuto in tre puntate.

Con molta onestà, lungi da me la prosopopea di essere un famoso, ma che altra popolarità mi deve arrivare? La gente mi vuol bene, sui social mi votano molto mi hanno detto”. Qui il colpo di scena: “Quindi io stasera lascio come Greta Garbo. Alla grande. Voglio essere felice a casa perché ho ottenuto un risultato da morire”. Immediata la reazione del pubblico e della squadra di Ballando, che hanno cercato di dissuaderlo, ma la decisione sembra irrevocabile

SIMONA IZZO

Ricky Tognazzi e Selvaggia Lucarelli hanno litigato durante il giudizio della giudice sul ballo dell’attore. Lui è stato, infatti, accusato di essere il prolungamento della moglie Simona Izzo che sarebbe sempre in mezzo e lo metterebbe in ombra anche in un contesto in cui non c’entra. La scorsa settimana Selvaggia aveva, infatti, avuto da ridire sul fatto che la doppiatrice fosse sempre protagonista nelle clip e nei discorsi di Ricky quasi come se anche lei fosse una concorrente di Ballando. Simona aveva risposto dicendole che era gelosa dell’amore tra lei e suo marito e che certe esternazioni non erano corrette da parte sua.

Se, in un primo momento, Ricky Tognazzi non ha risposto alle provocazioni, ecco che, poi, Selvaggia Lucarelli ha detto: «Credo che tu soffra della Sindrome di Stoccolma, ovvero, sei innamorato della tua carceriera». Il pubblico in studio ha fischiato contro il giudizio della giurata e Ricky non è più riuscito a trattenersi e ha, quindi, risposto: «Mi hai fatto inc***re, il tuo lavoro è provocare e basta, sei sgradevole in tutto quello che dici». Selvaggi, sorridendo, ha detto: «Se l’è presa, finalmente». Ricky Tognazzi ha, poi, spiegato che vorrebbe essere giudicato per ciò che porta sulla pista da ballo e non per la sua vita privata

Alla fine del giudizio di Carolyn Smith, Simona Izzo, presente nel pubblico, ha chiesto la parola a Milly Carlucci e, rivolgendosi a Selvaggia Lucarelli ha detto: «Comunque, io non voglio portare avanti la polemica ma penso che tu sia proprio ossessionata da Simona Izzo», quindi, la giurata ha risposto: «Mamma mia ma parli di te anche in terza persona, è incredibile! Sei stupenda».

