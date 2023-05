NEL PORNO, LE ATTRICI PROVANO DOLORE? COME RESISTONO? COME MAI SE LO FANNO FARE? PERCHÉ STRILLANO IN QUEL MODO? - RISPONDE BARBARA COSTA: “TUTTE LE PERFORMER NEI PORNO VIOLENTI E SADOMASO NON PROVANO DOLORE SE NON QUELLO CONCORDATO E CHE IL LORO CORPO È CAPACE DI TOLLERARE. LE ATTRICI IN VIDEO URLANO NON DI DOLORE REALE MA DI DOLORE RECITATO COME COPIONE COMANDA - L’UNICO PIACERE CHE CONTA, NEL PORNO, È QUELLO DI CHI SE LO COMPRA. NON QUELLO DI CHI LO METTE IN SCENA. OVVIO CHE UN-UNA PERFORMER, IN UN ANALE UN PENE MAXI, LO ‘SENTE’ DENTRO, ECCOME. MA...”