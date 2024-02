“CORRI, CORRI, CHIAMA IL GF” – MOMENTI DI PANICO NELLA CASA DEL “GRANDE FRATELLO”. GIUSEPPE GARIBALDI, GIOVANE BIDELLO CALABRESE, SI È SENTITO MALE MANDANDO IN TILT I CONCORRENTI CHE HANNO INIZIATO A CORRERE PER CASA CERCANDO DI CAPIRE COME SOCCORRERLO: “NON TOCCATEGLI IL CUORE” – LA PRODUZIONE HA CHIAMATO IMMEDIATAMENTE L’AMBULANZA E IL RAGAZZO È STATO PORTATO IN OSPEDALE… – VIDEO

Paura per Giuseppe Garibaldi. Il giovane bidello calabrese, concorrente del Grande Fratello, si è sentito male nel corso della serata e le sue condizioni di salute hanno spinto la produzione a richiedere l’intervento di un’ambulanza. Dalla produzione non sono ancora arrivate delucidazioni riguardo le condizioni di salute del gieffino, trasportato d’urgenza in un ospedale romano, dove sarebbe tutt’ora ricoverato per accertamenti.

Il malore

Ma cosa è successo? In un video messo online da un utente si vedono Vittorio e Sergio intenti a sfidarsi a un gioco da tavolo quando, tutto a un tratto, si scatena il caos nella Casa. In lontananza, qualcuno si rivolge ad Anita con tono concitato chiedendole ad alta voce: «Corri! Corri».

Quest’ultima appare subito allarmata ed esclama ad alta voce: «Chiamate il Gf!». Mentre tutta la Casa entra in fibrillazione per capire cosa sta accadendo, si sente anche Marco Maddaloni dire: «Non toccategli il cuore». Osservazione, questa, che farebbe pensare a un malore abbastanza serio per il povero Giuseppe, che secondo le prime ricostruzione avrebbe anche perso conoscenza.

I soccorsi medici sarebbero arrivati nel giro di pochi minuti. Nello specifico, Garibaldi sarebbe stato prelevato da un’ambulanza giunto all’esterno della casa/studio di Cinecittà, come si evince da diversi filmati diventati virali in queste ore, nei quali si ascolta in sottofondo il suono della sirena.

