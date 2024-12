2 dic 2024 18:03

“COS'È SANREMO?” - AL BANO, DOPO L'ESCLUSIONE DAL FESTIVAL, SI TRINCERA DIETRO UN GELIDO NO COMMENT: “HO DECISO DI NON PARLARE, NON CAMBIO IDEA” - LE PAROLE DEL CANTANTE PUGLIESE IN UN VIDEO GIRATO A LINATE POCO PRIMA DI IMBARCARSI PER PALERMO. TANTI I MESSAGGI DEI FAN CHE HANNO MANIFESTATO LA DELUSIONE – VIDEO