“COSA DIAVOLO VOGLIONO QUESTI DUE PARVENUE PREPOTENTI?” – MORGAN SCRIVE A “MOWMAG” PER REPLICARE AD AMADEUS E FIORELLO: “HANNO OCCUPATO MILITARMENTE SANREMO DA 5 ANNI. DEVONO SMETTERLA DI IMPORRE IL LORO STILE DA VILLAGGIO TURISTICO, DA GRANDE QUIZ. DEVE SMETTERE DI ESSERE UNA DITTATURA” – “NON È CHE SE UNO MONTA SUL PALCO DI SANREMO PER 5 ANNI CONSECUTIVI PER IMPORSI IN MODO TOTALMENTE NARCISISTA, SI DEVE METTERE LA MEDAGLIA AL PETTO SE LE CANZONI VENDONO. L’ARTE NON SI MISURA CON I NUMERI…”

Estratto dell’articolo di Morgan per https://mowmag.com/

Amadeus non ha scritto quelle canzoni, neanche Fiorello ha scritto quelle canzoni, nessuno di loro sa scrivere canzoni, per cui se vogliono parlare con me di canzoni imparino a scriverle.

I brani che loro citano li hanno scritti altre persone, sono canzoni che sono state semplicemente proposte al Festival e sono canzoni che derivano da lavori di team discografici che vengono addirittura imposte, che vengono date per scontate, di cui Amadeus deve soltanto prendere atto, perché gli arrivano i “pacchetti” già prodotti di case discografiche, su cui lui non ha minimamente voce in capitolo, non saprebbe neanche scriverle, cantarle o suonarle, ma di cosa stiamo parlando?

Di gente che fa cose che non conosce. Non è che se uno monta sul palco di Sanremo per 5 anni consecutivi per imporsi in modo totalmente narcisista, obbligando tutti sempre costantemente a vedere la sua faccia, i suoi modi e a sentire la sua voce, come se fosse imposto dallo Stato, ma non solo in quella trasmissione, occupando proprio la Rai in toto anche in altri programmi. Non è che se uno monta sul palco designato alla sfilata delle canzoni di cui lui non è assolutamente responsabile, si deve mettere lui la medaglia al petto se queste canzoni vendono, è questo il ridicolo.

[…] La seconda cosa che gli voglio ricordare è che l'arte non si misura con i numeri, lui questo non lo sa, perché non riesce a concepire un'altra logica diversa da quella dei numeri stessi, tra l'altro, tutti da verificare e completamente alterati.

Non mi può venire a dire che un concorso di Stato si deve basare sui numeri, perché questa e la deriva dello schifo di mondo in cui viviamo oggi. I numeri li lasci al becero mercato, ma le opere d'arte, quali sono le canzoni, dovrebbero e devono avere altri tipi di parametri nonché essere gestite da chi ha la competenza del settore.

Ma come fa lui a non provare imbarazzo? Se a me chiedessero di fare l'arbitro di calcio soltanto perché io sono notorio rifiuterei, perché mi sembra imbarazzante stare in un ambiente a cui non appartengo. […]

Deve smetterla di imporsi, ci vuole alternanza, bisogna variare, ci vuole una proposta multiforme, la deve smettere di essere un monopolio, una dittatura e un'imposizione. Come può pensare lui di avere degli argomenti? Gli unici argomenti che ha sono quelli della sua forza, ma non è forza, perché musicalmente sono pronto a salire su un palco e fare un confronto sia con lui che con Fiorello, li mettiamo insieme io sfido entrambi, su qualsiasi argomento, dall'intrattenimento del pubblico, alla conoscenza della musica, al canto, a qualunque altra cosa vogliate.

AMADEUS INSEGUE MORGAN DOPO LO SCAZZO CON BUGO SUL PALCO DI SANREMO

Mi spiegate cosa diavolo vogliono questi due parvenue prepotenti? Questa è prepotenza, anche se Fiorello è leggermente meno mediocre dell'altro, ma si accoda, gli piace sostenere la gang. A Mr. Fiorello, a cui piace Battiato, se lo avesse compreso a fondo, la smetterebbe di rendere una buffonata e una pagliacciata il Festival di Sanremo, anzi se fosse in grado potrebbe anche partecipare, visto che vuole tanto fare il cantante.

Devono smetterla di imporre il loro stile da villaggio turistico, da grande quiz, ma il Festival di Sanremo è un altro ambiente, che stanno occupando in maniera prepotente con l'unica arma che possono avere, ovvero numeri gonfiati.

LA FACCIA DI AMADEUS DOPO LO SCAZZO TRA MORGAN E BUGO

Io non ho paura di questi potentati, perché questo è sopruso, strapotere, e non lo dico perché ci voglio andare io, assolutamente, ma che ci vada qualcun altro di competente[…]. Nell'arte, […] i numeri non sono ammessi come metro di valutazione, ma queste persone sono schiave del Dio denaro ed è per questo che gli adoratori del profitto dalla notte dei tempi e fino all'eternità saranno sempre i nemici dell'arte.

Ricordatevi che il ruolo del conduttore non ha nessun peso, deve solo saper parlare, almeno questo gli è richiesto, ma neanche in quello eccellono i due animatori turistici in questione. E proprio grazie alla loro pochezza culturale che la cultura italiana è arrivata ai minimi storici, la banalità a cui costringono questo Paese a un crimine culturale, perché c'è la più totale incompetenza unita alla prepotenza e all'appoggio delle lobby discografiche.

Ma ricordatevi che la musica non sta lì, questa gente non ha la più pallida idea di dove sta la musica oggi. Loro impongono come se fossero un esercito occupante un'area che è: pubblica e artistica. Hanno occupato militarmente il Festival di Sanremo da 5 anni e ditemi chi altro lo ha fatto nella storia di settant'anni di Festival. Forse Pippo Baudo?

Beh lui sapeva suonare il piano e il direttore artistico era Sergio Bardotti, un grande della canzone, motivo per cui non si può minimamente paragonare Baudo ad Amadeus, motivo per cui non posso aver definito Amadeus dittatore artistico del Festival, non mi permetterei mai di associare la parola “artistico” ad Amadeus, sarebbe un'offesa per i veri artisti.

Il vero problema di questa gente è la smania di potere, l'ansia di presenzialismo, la paranoia del controllo e del dominio, la corsa al mercato, ai ricavi, al profitto e al guadagno. […] Qui, oggi, siamo in totale antidemocrazia. Quando se ne andrà Amadeus, chiunque arrivi al suo posto, il popolo della musica tirerà un respiro di sollievo, come quando nel mago di Oz si scioglie la Magica strega dell’Est. […]

