16 feb 2023 09:12

“COSA PENSO DI DI MAIO? DIO MIO... IL SUO NON E’ NEANCHE UN TRADIMENTO” - BEPPE GRILLO TORNA A TEATRO E IRONIZZA SU LUIGINO: “CI HA TOLTO UN PO’ DI ROBA CHE C’ERA DENTRO E CI HA PERMESSO DI RINASCERE CON IL MAGO DI OZ CONTE. OGGI CI VUOLE UNA PERSONA CORRETTA, EDUCATA. IO HO GRIDATO TANTO, ORA BASTA – IL M5S? NON SONO DELUSO – IL GOVERNO IN CARICA? IN TUTTA EUROPA IL PARTITO AL GOVERNO LO CHIAMANO DI ESTREMA DESTRA”