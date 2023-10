“A COSA SERVE FARE VEDERE LA CASA DI RESIDENZA DELLA SANTANCHÉ?” – GUIDO CROSETTO ATTACCA “PIAZZAPULITA” PER IL SERVIZIO DEDICATO ALL’INCHIESTA SU VISIBILIA CHE VEDE LA MINISTRA DEL TURISMO INDAGATA. NEL FILMATO L'INVIATA SI PRESENTA SOTTO CASA DELLA PITONESSA, MOSTRANDO ANCHE IL CITOFONO – IL MINISTRO DELLA DIFESA: “CHE FINALITÀ HA INDICARE VIA E CITTÀ DOVE SI TROVA L'ABITAZIONE? CHE UNA TRASMISSIONE ATTACCHI UN MINISTRO CI STA. MA CHE…” – VIDEO

Il caso politico relativo a Daniela Santanchè […] torna a ripopolare le discussioni di un talk show. […] è stata l'ultima puntata di Piazzapulita, su La7, a riaccendere i riflettori sulla ministra del Turismo, indagata per falso in bilancio nella gestione della società Visibilia Editore di cui era stata presidente e amministratrice delegata. Non sono mancati, tuttavia, gli scivoloni sulla privacy.

[…] oltre a Corrado Formigli, che conduceva le danze, c'erano poi l'inviato Salvatore Gulisano, che da mesi sta tampinando la Santanchè su questa vicenda per Piazzapulita, Emiliano Fittipaldi, direttore del quotidiano Domani che per primo ha svelato i dettagli dell'indagine giudiziaria, Sara Menafra, vicedirettrice di Open, anche lei seguace dell'impianto accusatorio.

In collegamento, inoltre, c'era Giuseppe Zeno, finanziere e socio di minoranza di Visibilia che ha ingaggiato nel 2022 una battaglia legale con Daniela Santanchè e gli altri membri del consiglio d'amministrazione (e del collegio sindacale).

A difendere la presunzione d'innocenza dell'esponente di governo c'erano soltanto il direttore del Secolo d'Italia, Italo Bocchino, e il vicedirettore de La Verità. Entrambi hanno ridicolizzato la figura di Zeno, che in diretta tv si era presentato come un uomo che, di fatto, riusciva a risolvere qualsiasi problema finanziario che incontrava: una sorta di Mister Wolf di "Pulp Fiction", o di "Batman" per citare Borgonovo. [...]

Ma, a fare ancora più scalpore, è stato un successivo servizio mandato in onda a firma di Roberta Benvenuto. L'inviata di Piazzapulita, a un certo punto, si reca nella casa di Daniela Santanchè a Marina di Pietrasanta, indicando la zona pressoché esatta in cui è ubicata e filmando anche il citofono.

Un'immagine che non è per niente piaciuta a Guido Crosetto. "Che una trasmissione attacchi un ministro ci sta. Che cerchi di costruire teoremi nonostante siano stati smentiti da sentenze, meno - scrive in un post su X il ministro della Difesa -. Ma fare vedere la casa di residenza, indicando via e città dove si trova, a cosa serve? Che finalità ha? Solidarietà a Daniela Santanchè".

