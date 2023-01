VOLETE METTERE IL TITOLO IN PRIME TIME: 'TI SPOGLI PER ME IN CAMBIO DI UN ARTICOLO?' CON IL BALUGINARE DELLE MIE FOTO SU ONLYFANS, CHE SARÀ PRESO D'ASSALTO?’

LE IENE: IL GIORNALISTA CHE VUOLE UNO SPOGLIARELLO IN CAMBIO DI UN ARTICOLO

Gianluca Nicoletti per “La Stampa”

GIANLUCA NICOLETTI

Si vocifera che il giornalista presunto virtual porcone «smascherato dalle Iene» scriva su una delle maggiori testate italiane. Comprendo quindi di essere io stesso nella rosa dei possibili sospettati, dico a mia preventiva difesa che mai ebbi contatto digitale con la bella pugliese imprenditrice nel campo della moda, per solo diporto spogliarellista su OnlyFans, la cui virtù fu dal reprobo vilmente attentata.

Cercherò di ricostruire una possibile trama dell'accaduto, che trovo una perfetta case history sulle mutazioni nel costume e nel malcostume in epoca digitale, lo farò ispirandomi all'immortale Rashomon del maestro Kurosawa, capolavoro esemplare sull'assoluta relatività di ogni verosimile ricostruzione, prodotta dai protagonisti e testimoni di un fatto delittuoso.

LE IENE GIORNALISTA IMPRENDITRICE

La prima a prendere la parola è colei che, nella narrazione a disposizione della collettività, è la vittima. Ecco la mia libera sintesi di ciò che lei ha dichiarato nel servizio tv che la rende oggi celebre: «Sono una quarantenne imprenditrice pugliese che si è fatta da sola; ho iniziato come operaia e grazie al mio impegno e la mia indefessa dedizione al lavoro ora sono titolare di tre bei negozi di vestiti.

stefania pellicoro 13

L'idea che un giornalista mi proponesse tramite Instagram un'intervista per un'importante testata italiana, che mi avrebbe descritta come esempio di imprenditoria femminile al Sud per me era "wow!". Tanto che l'ho raccontato subito ai miei tre figli. È stato umiliante quando in realtà mi ha detto che in cambio voleva vedermi spogliata.

Io ho un profilo su OnlyFans dove vendo come contenuto la mia immagine, anche nudo artistico. Uno spogliarello costa 150 euro, quindi sarebbe come se questo articolo io avessi dovuto pagarlo.

giornalista chiede spogliarello in cambio di un articolo 9 le iene

Gli ho detto che io mi spoglio solo per chi dico io e per quanto dico io, lui insisteva sull'"equo scambio" quindi ho deciso di rivolgermi alle Iene.

Il doppio risultato sarebbe stato quello di sputtanarlo e di ottenere molta più visibilità di un articoletto sfigato in un sito web, va bene la testata importante, ma chi si legge la storia di una che vende vestiti, volete mettere il titolo in prime time: 'Ti spogli per me in cambio di un articolo?" con il baluginare delle mie foto su O.F, che oggi sarà preso d'assalto?».

Cosa ha da dire la brava giornalista delle Iene? «Sono la paladina degli indifesi, la vendicatrice dei soprusi, faccio parte della schiera degli angeli sterminatori che osano oltre i confini che nostri pavidi colleghi non osano lambire. In questo caso ho giustamente messo all'indice un sistema deplorevole di quel noto squallido mercimonio che, da sempre, è stato confinato nelle chiacchiere consumate negli angoli più reconditi di ogni redazione. Il potere nel mondo dell'informazione è solidamente in mano ai maschi.

giornalista chiede spogliarello in cambio di un articolo le iene 7

Molti colleghi, anche titolati, ne approfittano per barattare la loro possibilità di accendere fari su persone o situazioni, per compiacere il loro compulsivo istinto predatorio. Avviene nel turpe ricatto ad aspiranti colleghe, avviene nella promessa di promuove carriere, come di dare visibilità a persone che avrebbero vantaggio nell'apparire.

Questa imprenditrice e donna ha pieno diritto di mettere in mostra tutta la sua bellezza. Ha deciso di far vedere contenuti solo per adulti a pagamento, è pieno suo diritto farlo. Per dimostrare che non guardiamo in faccia a nessuno, Il prossimo servizio delle Iene lo faremo per capire se questa attività di 150 euro a spogliarello è poi regolarmente denunciata nei redditi, dal momento potrebbe procurare varie migliaia di euro al mese, anche solo nel prodursi in un paio di performance artistiche quotidiane, al posto dell'ora di Pilates».

giornalista chiede spogliarello in cambio di un articolo 8 le iene

Infine la parola al sospettato di aver barattato deontologia per scopofilia: «È un attentato alla libertà di stampa.

Già sono al centro del dileggio nel noto gruppo Facebook: "Giornalisti che non riescono a scopare", la mia professionalità ne è fortemente compromessa. È vero che le Iene hanno il filmato che mi vede in mutande, mentre chiedo alla signora: "voglio vederti in intimo", questo però fa parte del mio lavoro di giornalista investigativo. Stavo facendo un'inchiesta sul lavoro nero in OnlyFans, vi pare che avrei rischiato la mia professione per uno spogliarello che avrei avuto per soli 150 euro? Lo crediate o no il mio era un esperimento sociale».

ARTICOLI CORRELATI

stefania pellicoro 2 STEFANIA PELLICORO 6

stefania pellicoro 15

stefania pellicoro 8 stefania pellicoro 9 STEFANIA PELLICORO 5 stefania pellicoro 12 stefania pellicoro 11 STEFANIA PELLICORO 66 stefania pellicoro 14 stefania pellicoro 10 STEFANIA PELLICORO IENE STEFANIA PELLICORO STEFANIA PELLICORO 56 STEFANIA PELLICORO 3 STEFANIA PELLICORO 2 stefania pellicoro 1 Stefania Pellicoro

stefania pellicoro 3 stefania pellicoro 5 stefania pellicoro 4

stefania pellicoro 7 stefania pellicoro 6