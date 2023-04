DAGO-SELEZIONE

meme sul dalai lama che si fa succhiare la lingue by osho

Fran Altomare@FranAltomare

Diamo un nome alle cose.

Voi lo chiamate #DalaiLama.

Io lo chiamo vecchio pedofilo che limona un bambino.

pedrini@matpedrini

Il Dalai Lama ha detto che al massimo Enea lo prende lui

Useppe@Useppe00

Il dialogo tra religioni mi sembra sempre auspicabile, però, ecco, questo importunare i bambini da parte del Dalai Lama mi sembra un omaggio leggermente eccessivo alle tradizioni del clero cattolico.

Matteo Capponi@pirata_21

Il #DalaiLama bacia in bocca un bambino e gli chiede di "succhiargli la lingua". Ormai è gemellaggio con il Vaticano.

Hoara Borselli official@HoaraBorselli

#RichardGere, il paladino dei diritti, colui che “ha provato vergogna” sul processo Open Arms, di cui si è offerto testimone, avrà provato un po’ di vergogna anche per il #DalaiLama che ha chiesto a un bambino di succhiargli la lingua?

Riccardo Pirrone@RiccardoPirrone

E questi sono i grandi saggi, maestri di vita, figuriamoci quelli che non lo sono. #DalaiLama

GeekQueer@geek_queer

Mai avrei pensato di sentirmi migliore del Dalai Lama. What a time to be alive.

giovanni mercadante@giuvannuzzo

Ma quindi sulla vicenda del #DalaiLama ci facciamo bastare le scuse? Fosse successo ad un prelato della Santa Sede ci sarebbe stata come minimo la richiesta di crocifissione in Piazza San Pietro.

Perìto Perària@aedan83

Volevo consigliare a Matteo Messina Denaro di scusarsi pubblicamente sui social. Cioè col Dalai Lama sta funzionando, magari così risolve pure lui.

SpillThePompiPompi@stopridingmyD

Che poi se il dalai lama chiede ad un bambino di succhiargli la lingua quando è consapevole di essere ripreso cosa succede quando non ci sono giornalisti in mezzo?

Assia Neumann Dayan@AssiaVonNeumann

Scusate ma Dalai Lama in galera

adtoomuch@adtoomuch

Dalai Lama fai solo schifo.

Ribrezzo.

Sei un pedofilo.

Senza francesismi, senza scuse, perché di scuse non ci sono.

NicolinoBerti@NicolinoBerti

E adesso al Dalai Lama chiediamo di ripetere il gesto a tu per tu con l'orso trentino.

Aurora@AuroraLittleSun

Quando parlate di Dalai Lama non dimenticate la parte in cui chiede ad un bambino di baciare e succhiare la sua lingua. Grazie. Pedofilo.

Andrea Conti@IlContiAndrea

Ci siamo giocati pure il #DalaiLama

Andrea Dianetti@AndreaDianetti

Ormai non si salva piu nessuno, nemmeno il #DalaiLama.

BufalaNews@Labbufala

Arrestato il Dalai Lama, rischia sette anni in Tibet #DalaiLama

Giova@epizeusi

Ci voleva parecchio, molto, moltissimo a superare lo schifo di quel video del Dalai Lama, ma Ezio Greggio si è impegnato e ci è riuscito.

Che vomito

Caroletta Hey Day, Hey Miller@DeckerstarFeels

Ezio Greggio che dice "Si merita di avere la mamma vera e non una mamma che poi dovrà occuparsene, ma non è la mamma vera"

È agghiacciante a livello Dalai Lama.. e ho detto tutto

maddalena@mpignatiello

#EzioGreggio poteva fare appello alla mamma del bambino che ha incontrato il #DalaiLama e dirle di raccomandare al figlio che quando un adulto si comporta così, lo devi prendere a capate in faccia, invece niente.

Diego Renna@diego_renna

... embé, le belle parole di #eziogreggio hanno messo in secondo piano la linguetta lussuriosa del #dalailama ... #AsAsFidanken

o l e a n d e r@martalamantide

Oggi divisa fra Ezio Greggio e il Dalai Lama veramente non chi mi fa più vomitare

Massimo Bozza@MassimoBozza

+++ EZIO GREGGIO DISPONIBILE A LIMONARE COL DALAI LAMA +++ #EzioGreggio

Pe@PepoTwitte

Mi sono addormentato col Dalai Lama e mi sono svegliato con Ezio Greggio. Sarà la prova dell’esistenza della reincarnazione?

kam@mikrokoskam

Sono entrata qui e ho visto la roba del Dalai Lama e il video di Ezio Greggio Direi che è il momento di chiudere Twitter

Chiara Degli Esposti @chiadegli

Tra Ezio Greggio e Dalai Lama preferisco l’insalata

Marco Noel@MarcoNoel19

Appello per convincere Ezio Greggio a farsi i cazzi suoi.

Melania Hamilton@MelanyHamilton_

“merita di avere la mamma vera”. dovete farvi delle padellate enormi di cazzi vostri. questo dovete fare.

Sara.mandis@SarettaMandis86

Ezio Greggio "Enea ha bisogno di una mamma vera" in una frase ha insultato tutti i genitori adottivi. Che schifo.

Rob@RobRuggio

Ezio Greggio non ha offeso solo la madre di Enea facendosi i cazzi suoi ma anche milioni di madri adottive con quella frase orrenda sulle vere madri.

Lucillola@LucillaMasini

Ezio Greggio, che ha patteggiato sei mesi di carcere dopo aver transato 20 milioni di euro col Fisco, fa la morale alla mamma del piccolo Enea, denigrando pure le mamme adottive. Ho finito, vostro onore. #EzioGreggio #Striscialanotizia #Enea #adozioni #11aprile

mati?@matiofubol

Nel mio mondo ideale un finanziere lancia un appello video a Ezio Greggio per cercare di convincerlo a pagare le tasse in Italia

Alessandra Angeli@AAtheMerciless

Non so voi, ma io fatico a pensare a qualcosa di più disincentivante di un appello di Ezio Greggio a una donna.

Ricky@Ricchei

Appello per convincere Ezio Greggio a NON tornare mai più, stabilirsi definitivamente a Dubai (dove troverà maggiore affinità con le proprie idee) e non rompere più il cazzo.

marika.@xxxmelancolie

non capisco perché se per legge posso fare una cosa devo trovarmi Ezio Greggio a rompermi i coglioni

Ma Teo@lazzari_mets

Ed è proprio al “ripensaci” di Ezio Greggio che sinceramente capirei di aver fatto la scelta giusta

Ago.@Agostino35

Donne ricordate che la vostra libertà finisce dove inizia quella di Ezio Greggio

Genio78@Zziagenio78

Per fortuna nonostante l'intervento di Ezio Greggio la privacy del bimbo lasciato in ospedale è stata abbastanza rispettata e la vicenda la conoscono solo 35,9 milioni di utenti Facebook 25,6 milioni di utenti Instagram e 4,79 milioni di utenti Twitter(stime 2022 ma saran di più)

Matteo Capponi@pirata_21

#EzioGreggio rilancia:"Se la mamma torna per un anno potrà fare la velina".

Matteo Capponi@pirata_21

+++MINORENNE ABBANDONATA AL SAN RAFFAELE DAVANTI ALLA STANZA DI BERLUSCONI+++

#Berlusconi #Milano

