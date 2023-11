7 nov 2023 12:56

“DANNO DEI FASCISTI A NOI? MA VI PARE? SIAMO A TELEMELONI, AL FORO ITALICO, CON L'OBELISCO DI MUSSOLINI DIETRO...” – FIORELLO IRONIZZA SUL CASO DEL BODYGUARD AL SUO FIANCO CHE IERI INDOSSAVA UNA CROCE CELTICA AL COLLO IN OCCASIONE DEL DEBUTTO DI “VIVA RAI2!” – “NOI SIAMO DELLA RAI: IGNORANZA TOTALE! QUELLI DI CULTURA SE NE SONO ANDATI. PENSATE CHE IO SAPPIA COSA VUOL DIRE LA CROCE CELTICA? PER ME, LA CROCE CELTICA È COME DRAGON BALL...” – VIDEO