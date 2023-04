10 apr 2023 17:10

“DAVID CROSBY È MORTO DI COVID” – A QUASI TRE MESI DALLA MORTE DEL LEGGENDARIO MUSICISTA ROCK AMERICANO, SCOMPARSO A 81 ANNI A GENNAIO, ARRIVANO LE RIVELAZIONI DELL’AMICO E COLLEGA, GRAHAM NASH, SECONDO CUI CROSBY STAVA PROVANDO UNO SPETTACOLO A LOS ANGELES, QUANDO È RISULTATO POSITIVO AL VIRUS PER LA SECONDA VOLTA: “È ANDATO A CASA DICENDO CHE AVREBBE FATTO UN PISOLINO, E NON SI È PIÙ SVEGLIATO” – MA ALLORA COME MAI LA MOGLIE HA DICHIARATO CHE CROSBY È MORTO “DOPO UNA LUNGA MALATTIA?” – VIDEO