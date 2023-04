“LA DELINQUENZA E’ DILAGANTE. A ROMA E A MILANO C’È UN SERIO PROBLEMA DI SICUREZZA” - LA GIORNALISTA HOARA BORSELLI SCIPPATA NELLA CAPITALE, IN PIENO CENTRO, DA UN BALORDO A BORDO DI UNO SCOOTER: “UN UOMO MI HA COLPITO E STRAPPATO VIA LA BORSA” – “VIVO A ROMA DA 13 ANNI E NON MI ERA MAI CAPITATO . AVVERTO UN SENSO DI IMPUNITÀ GENERALE CHE SPINGE I DELINQUENTI A COMMETTERE REATI” - VIDEO

Estratto da fanpage.it

hoara borselli

La giornalista Hoara Borselli è stata scippata a Roma, in pieno centro storico. A raccontare cos'è accaduto è proprio la diretta interessata in un video su Instagram: "State attenti anche se camminate in vie trafficate e in pieno giorno, tenete la borsa interna, mai esterna, e occhi bene aperti".

Lo scippo è avvenuto ieri in via di Ripetta, all'angolo di via del Corso. "Voglio fare un video denuncia di questa cosa che mi è accaduta perché magari può esservi utile – spiega Borselli – Tra le 13.45 e le 14 sono stata vittima di uno scippo con strappo. Sono stata avvicinata da un soggetto a bordo di uno scooter che mi ha dato un colpo molto forte e ha strappato via la borsa".

Il furto è avvenuto mentre in strada c'erano molte persone. Nessuno sarebbe intervenuto in difesa della giornalista, che non ha potuto fare altro che prendere atto di quanto accaduto. Il ladro, infatti, è riuscito ad allontanarsi in pochissimi secondi a bordo dello scooter. Non è chiaro se abbia agito a caso o se stesse già seguendo Borselli da tempo per portarle via la borsa.

hoara borselli

"Vivo a Roma da 13 anni e non mi era mai capitato, ma nella capitale e a Milano c'è un serio problema di sicurezza, un senso di impunità generale che spinge i delinquenti a commettere reati".

(…)

hoara borselli 1