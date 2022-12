“DENUNCERÒ CHI LO HA ABBANDONATO” - FRANCESCA DELLA VALLE, COMPAGNA DI LANDO BUZZANCA, ATTACCA DI NUOVO I FIGLI DELL’ATTORE: "ANDRÒ AVANTI, DENUNCERÒ TUTTI, LANDO È STATO CHIUSO IN UNA RSA CONTRO IL SUO VOLERE” – LE ACCUSE ALL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO – I FIGLI PUNTANO IL DITO CONTRO LA DELLA VALLE E NE CONTESTANO IL FATTO CHE SI MUOVE SOLO PER INTERESSI EREDITARI...

Valentina Lupia per “la Repubblica”

«È stato ammazzato dalla legge 604, quella sull'amministratore di sostegno », è dura e netta la denuncia di Francesca Della Valle, la compagna di Lando Buzzanca. L'ultimo atto della battaglia ad alta intensità che si sta consumando da più di un anno tra Massimiliano e Mario, i figli di Lando e la stessa Della Valle (supportata da Fulvio Tomaselli, medico e amico dell'attore) va in scena poche ore dopo la dichiarazione del decesso.

«Denuncerò chi lo ha abbandonato », minaccia dunque la giornalista che già in passato aveva attaccato i due figli ottenendo come risposta l'accusa - a volte velata a volte meno - di muoversi solo per questioni di eredità.

Buzzanca da tempo combatteva contro la demenza senile, venne rinchiuso in una residenza sanitaria assistenziale (una rsa), poi ricoverato d'urgenza al policlinico Gemelli di Roma. Le denunce a mezzo social della compagna dell'attore diventarono quotidiane: «Lo stanno assassinando », «L'hanno sequestrato», «Vogliono coprire una morte annunciata ». La donna chiese insistentemente che il compagno uscisse, perché non aveva «una malattia terminale ». Della Valle ce l'aveva contro «l'amministratore di sostegno», che «con il beneplacito del giudice tutelare » aveva isolato l'attore da lei.

Buzzanca è morto così in ospedale, senza che la famiglia, la compagna e il suo amico medico si siano chiariti e riappacificati. Anzi. I figli dell'attore nei giorni scorsi hanno annunciato denunce ed esposti. Il primo dei quali è proprio contro Della Valle: «Una sentenza ha stabilito che lei non ha alcun diritto nei confronti di nostro padre». La seconda è per Fulvio Tomaselli, il medico che sui social aveva raccontato in maniera dettagliata delle condizioni dell'attore 87enne con frasi che, secondo la famiglia Buzzanca, avrebbero leso la privacy dell'uomo. «Vorrei farvi vedere le immagini di Lando Buzzanca, ricoverato d'urgenza al Gemelli dall'8 novembre.

Non mi ferma la privacy, ho rispetto per un'icona italiana famosa nel mondo», aveva scritto di recente Tomaselli su Facebook parlando dell'attore come di «una tragica ombra di se stesso, rannicchiato in un letto, scheletrico, sfinito, drammaticamente lucido». La rsa, aveva aggiunto il medico, «non è un ospedale ma un luogo di assistenza. Lando avrebbe dovuto trascorrere lì 11 mesi ». E anche lui sostiene che «l'amministratore di sostegno» abbia «impedito che uscisse» e ostacolato gli incontri con Della Valle.

