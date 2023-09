26 set 2023 15:36

“DENUNCIO CHI HA GIRATO IL VIDEO DEL BACIO" - DAMIANO DEI MANESKIN TORNA A PARLARE DELL'EX FIDANZATA GIORGIA SOLERI E DEL FILMATO (DI 2 MESI FA IN CUI LIMONA CON MARTINA TAGLIENTI) CHE HA CAUSATO LA FINE DELLA LORO STORIA D'AMORE: “NON CAPISCO COME POSSA VENIRE IN MENTE DI RIPRENDERMI MENTRE BACIO UNA RAGAZZA. LO FAI PERCHÉ VUOI IL TUO MOMENTO DI FAMA, MA SULLE SPALLE MIE. È UNA MANCANZA TOTALE DI UMANITÀ” - NO, CARO DAMIANO: I VIP SONO SEMPRE SOTTO I RIFLETTORI, NON SOLO QUANDO JE CONVIENE - VIDEO