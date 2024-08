“DEVO ESSERE GAY PER AVERE RISPETTO? DEVO ESSERE DONNA? DEVO ESSERE STRANIERO?”– LA STRAMPALATISSIMA SFURIATA DI MORGAN PER IL TRATTAMENTO RISERVATO DOPO LA VICENDA CHE LO VEDE A PROCESSO PER STALKING E DIFFAMAZIONE NEI CONFRONTI DI ANGELICA SCHIATTI (WARNER E RAI LO HANNO SCARICATO): “MI ODIANO PERCHÉ SONO UNA PERSONA DIVERSA. NON È UN’EPOCA IN CUI LA DIVERSITÀ È TUTELATA? L’ITALIA SI STA DIMOSTRANDO SOCIALMENTE SQUILIBRATA. SONO UN ESSERE STRAVAGANTE, MA QUESTO NON CONSENTE DI..."

Estratto da www.open.online

morgan

Morgan torna a difendersi su Instagram e, come ormai d’abitudine da quando è scoppiato mediaticamente il caso che lo vede implicato come presunto stalker dell’ex compagna Angelica, lo fa attaccando e senza mezze misure. […]

«Non è normale disprezzare l’essere umano […] Le persone non si possono torturare, maltrattare, privare della dignità civile. Quando un individuo è aggredito e violentemente pestato da una folla invasata, si interviene affinché gli aggressori smettano.

morgan

Non si fa come state facendo voi, specialmente se avviene nella pubblica piazza, come nel mio caso. Questo che sto subendo io vi coalizza contro di me piuttosto che muovervi in mia difesa? Perché mi insultate? Perché mi avete tolto il lavoro? Perché mi avete annullato, zittito, disprezzato e fortemente brutalizzato in massa? Non è una cosa accettabile».

«L’ITALIA SI STA DIMOSTRANDO SOCIALMENTE SQUILIBRATA»

[…] : «Molti mi odiano senza sapere nulla di me, perché io sono una persona diversa, tutto qui. Ma non un artista, e una persona. Non è un’epoca in cui la diversità è tutelata? Quello che chiamate “inclusione” è una burla? L’Italia si sta dimostrando socialmente squilibrata, non solo incivile ma pericolosa, incosciente. Assistere con sadismo allo spettacolo pubblico della privazione dei diritti inviolabili (il lavoro, l’innocenza, il trattamento equo, i meriti, la libertà di parola e di espressione di un individuo) è mostruoso.

morgan

Devo essere gay per avere rispetto? Devo essere donna? Devo essere straniero? Non basta che sia un essere umano e un cittadino? Siete totalmente fuori strada, gli intellettuali dove sono? Gli artisti dove sono? È troppo grave, squallido, permettere la privazione dei diritti umani per qualunque individuo, non importa chi io sia, sono un essere stravagante, sono infatti un creativo, ma questo non consente di violentarmi, insultarmi, denudarmi, derubarmi, calpestarmi, devastarmi. E lasciarmi in mezzo alla strada, tumefatto e sanguinante. È folle, siete mancanti, È indegno».

ARTICOLI CORRELATI

la chat in cui morgan ha postato i video di angelica schiatti angelica schiatti 6 morgan concertone primo maggio morgan morgan i messaggi inviati da morgan a calcutta 2 i messaggi inviati da morgan a calcutta 1 i messaggi inviati da morgan a calcutta 3 i post di calcutta sulla warner 1 i post di calcutta su morgan 1 il post di angelica schiatti