Pensavo fosse Ellen con la moglie aiuto https://t.co/xS7eDzzi54 — Benny #8 ? (@fuckingdylmas) 2 settembre 2019

Da https://www.leggo.it

chiara ferragni fedez

Chiara Ferragni nuda in giro a Portofino. Non proprio nuda, ma con poco lasciato all'immaginazione, sicuramente. L'influencer ha pubblicato alcuni scatti di lei e del marito Fedez mentre passeggiano per la cittadella ligure in occasione del loro primo anniversario e quello che non è sfuggito ai fan è l'outfit a dir poco trasparente.

Il corpo di Chiara Ferragni era fasciato da un velo nero, che lasciava in bella mostra un top e un paio di slip (modello brasiliana) neri. La regina della moda e dello stile però questa volta non ha trovato l'approvazione dei fan che hanno notato come di fatto il suo abbigliamento andasse bene per un aperitivo sulla spiaggia e non per una passeggiata in centro città.

chiara ferragni fedez

Molti hanno sottolineato la mancanza di gusto, l'assenza di pudore e molte altre critiche sono piovute su Chiara. «Chiara io ti amo, ma detto con affetto.. A volte hai un portamento da camionista», «Quando i soldi non comprano la felicità ma neanche dei vestiti decenti», «Da dietro sembrate tonino l’ucellaro e Luisa la carciofara». Ai fan non è sfuggita neanche l'espressione pensierosa di Fedez in alcuni scatti, che hanno prontamente sottolineato: «Ma perché fedez stava così intossicato?».

chiara ferragni Fedez

C'è da dire che la Ferragni sia da tempo abituata agli hater e come spesso accade è lei la prima che o li ignora o rifà loro il verso. In questo caso ha scelto di concentrarsi sulla premiere del suo film a Venezia.

ELLEN DEGENERES PORTIA DE ROSSI ellen degeneres e portia de rossi 12 anni insieme

chiara ferragni archeo chiara ferragni chiara ferragni a ibiza chiara ferragni chiara ferragni chiara ferragni chiara ferragni