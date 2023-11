“DILETTA È L’UNICA PRESA CHE KARIUS NON HA SBAGLIATO” – LE FOTO DELLA LEOTTA COL PORTIERE SCATENANO LE IRONIE DEI PIPPAROLI: “LUI GLIELO STA CHIARAMENTE APPOGGIANDO. GIA’ STA PROVANDO A FARE IL SECONDO FIGLIO” – LEI RACCONTA AL "MESSAGGERO" IL LORO PRIMO INCONTRO: “DAVVERO INCREDIBILE PER DUE PROTAGONISTI DEL CALCIO, TROVARSI COME RAGAZZI DI UNA VOLTA. IN UN RISTORANTE, A PARIGI, SENZA SAPERE CHI AVEVAMO DI FRONTE...” (LEI CHE FA LA BORDOCAMPISTA E NON RICONOSCE KARIUS, NON CI FA UNA BELLA FIGURA) - E SU CATCALLING E CORI BECERI PRECISA: "NON ESAGERANO CON ME" - VIDEO

COMMENTI STRACULT ALLA FOTO DI DILETTA LEOTTA E KARIUS

-Diletta è l’unica presa che Karius non ha sbagliato

- Lui glielo sta chiaramente appoggiando

- Già sta provando a fare il secondo

- Fallo da dietro, rosso diretto

INTERVISTA A DILETTA LEOTTA

Alvaro Moretti per “il Messaggero” - Estratti

Me l'immagino poggiata su un prato verde la casa di Diletta Leotta. (...)

«Il calcio è stato importantissimo per me, quasi un destino. Il calcio mi ha regalato emozioni incredibili e dice Diletta da Siviglia dove per DAZN segue il derby andaluso può essere utilissimo per vincere una battaglia che mi sta tanto a cuore: ne parlate sul vostro giornale giustamente, ma sulla violenza i messaggi che lancia la serie A in un ambiente ancora molto maschile come il calcio è importante. Quando scende in campo un campione è un messaggio forte, che aiuta a sensibilizzare. In ogni caso vorrei dirlo con parole forti, mi limito a dire: non ne possiamo più».

Voleva dire che vi siete rotte etc.

«Sì, volevo dirlo con una parolaccia. Ma va bene così: un grido di pancia».

diletta leotta

Si racconterà una serie A di donne che cominciano a essere dei punti di riferimento per le ragazze d'Italia.

«Io sarò la prima tifosa della serie A di DAZN: molte di quelle ragazze le ho conosciute realizzando lo speciale per la preparazione del mondiale delle azzurre».

E come calciatrice, Leotta com'è?

«Una volta in campo con le azzurre sono scesa anch'io: me la cavo meglio al microfono...

Però vivo la gara un po' come loro: la sera prima della telecronaca sono "in ritiro" anche io. In stanza a studiare statistiche e testi per il giorno dopo».

diletta leotta karius

Cori, striscioni, un po' di catcalling e tante emozioni. Diletta in campo: quali le emozioni più forti?

«Beh, la vittoria dello scudetto del Napoli di Spalletti è stata una grande emozione. Ero incinta e gli ormoni mi facevano sentire tutto amplificato, forse. Non dimenticherò il caffè del magazziniere Starace servito mentre eravamo in diretta e divenuto scena cult: era lo stesso che portava il caffè a Maradona. Poi ha portato fortuna ed è diventata una tradizione questa del caffè ai bordocampisti di Dazn. Vedere le lacrime di un omone come Spalletti allo scudetto mi ha colpito. Piangevo tanto: io non ero così facile alle lacrime, prima di Aria...».

E Aria sarà una calciatrice?

diletta leotta karius

«Il papà calciatore non vuole, a me piacerebbe. Poi sia quel che sia. In ogni caso vorrei fosse una sportiva: io ho praticato calcio, scherma, tennis, pattinaggio. Ero brava davvero solo nel nuoto, non come la Pellegrini però. In ogni caso a me è servito tanto lo sport per la mia formazione».

Il calcio nel destino: la storia con Karius...

«Davvero incredibile per due protagonisti del calcio, trovarsi come ragazzi di una volta.

In un ristorante, a Parigi, senza sapere chi avevamo di fronte: ci siamo trovati così, senza social... Due biondi, uno tedesco e una siciliana, magari discendente dai normanni, ma pur sempre catanese».

DILETTA LEOTTA

In tv prima Ilaria D'Amico, poi lei avete sancito un salto di genere dopo i tempi di Galagoal di Alba Parietti.

«Ilaria è stato un riferimento per me: resterà nella storia di quella squadra campione del mondo che nel 2006, a fianco degli azzurri, ha fatto l'impresa a Sky. Vorrei proprio ritrovarla presto: mi manca tantissimo. È stata mia mentore anche nel podcast Mamma Dilettante: volevo sapere da lei com'era fare la giornalista tv e la mamma al tempo stesso. Quando fui presa da Sky per il bordocampo della B, mi sono sentita realizzata. Sono super-orgogliosa di aver seguito quella scia. Sui campi di B vedevo gli striscioni per me e sentivo i cori: ho capito che ce la stavo facendo».

Negli stadi il rumore di fondo è anche quello del catcalling, però, il coro becero parte.

«Non esagerano con me, direi. Li neutralizzo con educazione facendo parlare il mio lavoro. Io dico che a DAZN ci focalizziamo sul lavoro che facciamo: le calciatrici in campo le raccontiamo per come giocano, le giornaliste per quello che dicono. Eppoi con serietà, garbo e autoironia si supera».

