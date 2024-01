Ivan Rota per Dagospia

Diletta Leotta protagonista della festa della salsiccia bianca che si svolge, ogni anno, nel lussuoso resort Stanglwirt a Kitzbühel, rinomata località turistica sulle Alpi austriache. Con la bordocampista di Dazn anche il compagno Loris Karius. Diletta e Loris hanno scelto il Tirolo per festeggiare i cinque mesi della loro bambina, Aria. Le foto su Instagram scatenano i pipparoli: “Tettoberfest”; “Se ti apri onlyfans diventi più ricca di Bill Gates”; “Tra un po’ ti si scioglie il naso se ti avvicini al fuoco”

Carolina Stramare in love con il calciatore del Torino Pietro Pellegri, mette in mostra il suo fisico mozzafiato sui social. E non viene perdonata: ”Come previsto trovato calciatore per ora, per il resto pose sexy da nullafacente”

Hasta la Victoria. La bassista dei Maneskin De Angelis è volata alle Maldive per una vacanza con la fidanzata Luna Passos. Tra le due romantici baci al tramonto, passeggiate al chiaro di luna e selfie allo specchio (quasi) senza veli..

Victoria De Angelis e Luna Passos si frequentano dall'inizio della scorsa estate. A giugno erano state beccate dai paparazzi a Ibiza, su uno yacth - insieme agli altri componenti dei Maneskin (tranne Damiano) subito dopo un concerto della band a Barcellona - poi, a luglio, a Roma. E proprio nella Capitale hanno ufficializzato il loro amore, mostrandosi per la prima volta alla luce del sole. Da quel momento non si sono più lasciate e vederle insieme è il ritratto della felicità.

Olfattive dichiarazioni di Antonella Elia riferendosi al compagno Pietro Delle Piane: “Ha un odore di maschio, non selvatico, che mi attira”, e lui: “ Lei sa di buono, di qualcosa che mangerei.”

Gigi D'Alessio sta per diventare papà per la sesta volta! Di questo passo raggiungerá Mario Biondi che di figli ne ha nove.

Il tema della transizione, dell’omofobia e della libertà di vivere la propria vita. Poi l’omaggio a Mina con un gioiellino come Donna Donna Donna. E a Colpo di Luna, Virginia Raffaele ripete l’ imitazione di Beatrice Venezi. Nessuna censura.

E nei panni della Venezi dice: “I giovani sono il futuro del nostro Paese e un giorno uno di loro potrebbe sedersi sulla poltrona del Ministro della Cultura. Non è poi così complicato.” E poi: "Mi hanno dato della fascistella e dell'antipatica. A queste calunnie rispondo: antipatica no!"

Le condizioni di salute della principessa Kate preoccupano William d’ Inghilterra che non ha potuto farle visita. Intanto Harry non era a conoscenza della malattia della cognata. Cosa succede?

Aereo per Perla al Grande Fratello: "Perlì nella vita cuore, nel gioco testa". Letizia: "Vogliono farti capire che devi allontanarti da alcune persone che magari ti portano in giro". E Paolo la abbraccia. Non hanno capito che sono loro i primi da cui Perla deve allontanarsi!

Faccia a faccia tra Varrese e Vittorio Menozzi dopo il piscina gate: neanche il coraggio di ammettere che l'ha spinto in piscina per invidia e gelosia nei confronti di Monia. Varrese: “…io sinceramente manco ricordo chi ho buttato in piscina.” Solo che due secondi prima aveva detto al bidello: “Aspetta che devo buttare Vittorio in piscina” con un ghigno malefico.

Ogni casino che fa Massimiliano Varrese lo avvertono in confessionale e poi chiamano le sue vittime (in questo caso Vittorio) e dicono di non gonfiare il caso cosí poi lui la butta sullo scherzo e la rabbia della gente fuori poi risulta ingiustificata e lui si salva dalla squalifica. Il solito copione…

Le battute. Beatrice Luzzi: "Io non ho mai detto a te che hai un brutto carattere". Grecia Colmenares: "Perché non ce l'ho.” E sempre Luzzi sulla montanara Giselda tirata a lucido: “La “acchitavano” come una pornostar.” E Giselda su Instagram ha commentato un video della Luzzi che balla con Stefano e ha scritto: “E pensare che fino al giorno prima aveva messo su una scenetta strappalacrime. “ Tenetela lontano dal computer.

Carmen Russo al settimanale Nuovo ha smentito le voci che le affibbiavano un flirt con Stefano De Martino: “In giro dicono che io abbia un flirt con De Martino. Ma ci rendiamo conto di quello che hanno detto? De Martino è bellissimo, bravo, simpatico e pure napoletano. Però io non ho mai cercato il toy boy.” Queste voci peró, novella Giovanna d’Arco, le ha sentite solo lei.

Jessica Morlacchi, l’ex cantante dei Gazosa che fece cacciare Memo Remigi dalla Rai per averle messo un mano sul culo, è tornata molto cambiata in tv da Caterina Balivo a La Volta Buona: Jessica: “Spieghiamolo a casa, sennò dicono ‘chi è questa?’. Ho fatto un passaggio dal chirurgo.”

