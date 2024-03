“DIMMI CHE SONO UN CAZZO DI ALIENO RED, TI PREGO", "CERTO!" - SIPARIETTO TRA FEDEZ E RED RONNIE DURANTE LA REGISTRAZIONE DEL PODCAST "MUSCHIO SELVAGGIO": "MA SECONDO TE UN RAGAZZINO COSÌ CHE DIVENTA COSÌ FAMOSO, CHE TUTTI I GIORNALI PARLANO DI LUI PERCHÉ?" - IL GIORNALISTA APRE LE VALVOLE CON LE SUE TEORIE COSPIRAZIONISTE: SE LA PRENDE CON I LIBRI (“RACCONTANO SOLO BUGIE”), CON GARIBALDI (“ERA MASSONE E VIOLENTO”) E POI INIZIA UN PIPPARDONE SU JIMI HENDRIX, CON DETTAGLI PARANORMALI SULLE POLAROID PORNOGRAFICHE CHE...

(ANSA) - ROMA, 03 MAR - Red Ronnie, giornalista, conduttore televisivo e radiofonico e Barbascura, divulgatore scientifico, scrittore e youtuber italiano sono gli ospiti domani lunedì 4 marzo online della nuova puntata del podcast Muschio Selvaggio con Fedez e Davide Marra. Tra gli argomenti: alieni, complottismo, teorie varie, omeopatia, scienza, chakra, fake news ma anche aneddoti ed esperienze personali. Red Ronnie ad un certo punto chiede a Fedez "Ma tu ti sei chiesto perché sei diventato così famoso?".

Fedez risponde divertito "Dimmi che sono un cazzo di alieno Red ti prego" Red Ronnie "Certo! Ma secondo te un ragazzino così che diventa così famoso, che tutti i giornali parlano di lui perché?". Al tavolo vengono poi illustrate e commentate teorie come quella della Tartaria, la teoria dei bambini orfani in Inghilterra pronti a essere portati in Inghilterra, la teoria dei colori.

Red Ronnie poi afferma che i libri raccontano solo bugie, ad esempio Garibaldi, descritto come l'eroe dei due mondi, in realtà era un massone, un mercenario, un violento. Fedez lo interrompe e dice "posso dire, era un po' anche il Justin Biber dell'epoca, quando andava c'erano i fan che lo aspettavano. Hai mai letto quando Garibaldi va a Londra…" e Red Ronnie lo interrompe e chiede "Hai mai letto quando Garibaldi va a Londra? Dove lo hai letto?" e Fedez sconsolato risponde "Sui libri di storia". Barbascura commenta "Hai fallito questa volta".

Fedez rivolge a Red Ronnie una domanda su Jimi Hendrix, dando inizio a un racconto costellato da una serie di coincidenze che sembrano tratte direttamente da un film. Si parla della sua chitarra, acquistata e poi rivenduta in un momento significativo della sua vita. Emergono dettagli che hanno del paranormale su come ha avuto foto polaroid pornografiche, ricevute da un amico di Hendrix dopo un sogno in cui gli veniva detto che solo Red Ronnie in Italia poteva averle. E ancora del fatto che grazie a una medium negli ultimi anni è entrato due volte in contatto proprio con il celebre chitarrista.

