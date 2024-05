“AL DOCUMENTARIO SU PAOLO CONTE ALLA SCALA MANCAVA LA COSA PIÙ IMPORTANTE: L’ATMOSFERA DELLA SCALA” – ALDO GRASSO SDERENA IL DOC DI RAI3 SULLA SERATA SCALIGERA DEL “MAESTRO”: “NON CI HA RESTITUITO LA MAGIA DI QUELLA SERA, HA INTERVALLATO LE ESIBIZIONI CON INTERVISTE E MATERIALE DI REPERTORIO, HA CERCATO DI TRASFORMARE IN UN PRODOTTO TELEVISIVO QUALCOSA CHE SFUGGIVA A QUESTA SINTASSI PREVEDIBILE E COMMERCIALE. L’UNICA FORTUNA È CHE NON C’ERANO MILLY CARLUCCI E BRUNO VESPA A SPIEGARCI CHE COS’È LA SCALA…” - VIDEO

Estratto dell'articolo di Aldo Grasso per www.corriere.it

Il 19 febbraio 2023, Paolo Conte ha portato il suo inconfondibile stile musicale alla Scala di Milano […]

Purtroppo il film documentario di Giorgio Testi, Paolo Conte alla Scala: il Maestro è nell’anima (Rai3), non ci ha restituito la magia di quella sera: ha intervallato le esibizioni del Maestro con interviste e materiale di repertorio, ha cercato di trasformare in un prodotto televisivo qualcosa che sfuggiva a questa sintassi prevedibile e commerciale. In più, le interruzioni pubblicitarie, messe a caso, hanno fatto il resto, sconciando il testo. L’unica fortuna è che non c’erano Milly Carlucci e Bruno Vespa a spiegarci che cos’è la Scala.

[…] sarebbe stato importante rivivere tutta l’atmosfera di quella serata (vanno in onda i concerti di Luciano Ligabue, per dirne uno, e abbiamo paura di trasmettere per intero un concerto di Paolo Conte!). Cerco di spiegarmi meglio: al documentario mancava la cosa più importante, l’atmosfera della Scala. I brani musicali potevano essere tratti da un qualsiasi altro concerto di Paolo Conte, ad Asti come a Parigi. Tanto poi c’era lui che si confessava. L’unicità dell’evento consisteva proprio nel contenitore, nell’aria che si respirava dentro quel teatro […]

