“UNA SECONDA GUERRA FREDDA USA-CINA POTREBBE DISTRUGGERE LA CIVILTA’” – IL MITOLOGICO EX SEGRETARIO DI STATO AMERICANO, HENRY KISSINGER, LA TOCCA PIANO: “ASPETTARE CHE LA CINA SI OCCIDENTALIZZI NON È PIÙ UNA STRATEGIA PLAUSIBILE” – SUL CONFLITTO IN CORSO, È CONVINTO CHE “ALLA FINE BISOGNERÀ TROVARE UN POSTO PER L'UCRAINA E UN POSTO PER LA RUSSIA, SE NON VOGLIAMO CHE LA RUSSIA DIVENTI UN AVAMPOSTO DI PECHINO IN EUROPA”