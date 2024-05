“UNA DONNA MI LASCIÒ UNA BOTTIGLIA CON DELL'ACIDO FUORI IL PORTONE DI CASA” – L'EX TRONISTA DI "UOMINI E DONNE" FRANCESCO MONTE A “LA VOLTA BUONA” RACCONTA LE MINACCE SUBITE E LA SUA NUOVA VITA DA CANTANTE CON IL NOME D’ARTE DI KINARI – GLI ATTACCHI DI PANICO E LA DEPRESSIONE - "NON HO MAI FATTO NULLA DI MALE A NESSUNO. ACCETTO LE CRITICHE, MA ANCORA OGGI NON TROVO UNA SPIEGAZIONE DIETRO TANTO ODIO" – VIDEO

Estratti da fanpage.it

francesco monte

Francesco Monte ospite di La Volta Buona oggi, giovedì 9 maggio, ha raccontato la sua nuova vita. L'ex volto televisivo che ha partecipato a diversi programmi noti italiani, da Uomini e Donne a Grande Fratello Vip e Isola dei Famosi, da anni si è allontanato dal piccolo schermo per coltivare la sua passione. Oggi il suo nome d'arte è Kinari e si dedica alla musica: a fine maggio rilascerà il suo primo EP. Da Caterina Balivo ha raccontato la sua rinascita.

Francesco Monte a La volta buona ha raccontato la sua nuova vita. A maggio rilascerà il suo primo EP: "Ci ho lavorato tanto, tante persone hanno creduto in me". Il suo nome d'arte è Kinari: "Significa riva dove tutto approda e rinasce. Rappresenta una rinascita. Ho portato a conclusione il percorso nel mondo dello spettacolo e ho iniziato a portare in risalto la mia vena artistica iniziando a lavorare con la musica. Conti con Tale e quale show mi ha fatto prendere coscienza della mia passione".

francesco monte

L'ex tronista e volto televisivo ha raccontato la sua lotta contro i pregiudizi e contro le minacce ricevute da una donna che gli lasciò una bottiglia con dell'acido fuori il portone di casa. Denunciò i fatti e da allora la donna in questione "non ci ha messo più la faccia". "Non ho mai fatto nulla di male a nessuno, lavoro e mi impegno, porto avanti la mia passione" ha raccontato. "Sono empatico e sensibile, alcune parole mi feriscono. Accetto le critiche, ma la cattiveria gratuita non la capisco" ha continuato.

La lotta contro la depressione e gli attacchi di panico

Francesco Monte ha ricordato i suoi ultimi anni spiegando di aver ricevuto pesanti critiche in momenti per lui difficili. È stato aiutato da una psicologa ma ancora oggi non trova una spiegazione dietro "tanto odio".

francesco monte