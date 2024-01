14 gen 2024 14:40

“LE DONNE HANNO IL CUORE COME UN MONOLOCALE, GLI UOMINI CE L’HANNO COME UN BILOCALE. IL MIO È COME UN CASTELLO” – SILVIO BERLUSCONI MEMORIES NEL LIBRO “UNA BATTUTA, PRESIDENTE”, DI VITTORIO AMATO E GIOVANNI LAMBERTI: AI TEMPI DI PALAZZO CHIGI NON SOPPORTAVA LA VISTA DELLA STATUA DI MARTE (CON VENERE) EVIRATO. “FATE QUALCOSA”, DICEVA OGNI VOLTA. ALLA FINE “PRETESE CHE FOSSE INSERITA UNA PROTESI PER AGGIUNGERE IL PENE AL MONUMENTO”, COSTÒ MIGLIAIA DI EURO PUBBLICI