18 giu 2024 16:50

“DOPO 20 ANNI DI SOFFERENZA, LACRIME E AMAREZZA FINALMENTE HO OTTENUTO GIUSTIZIA” – L’EX "SIGNORINA BUONASERA" ALESSANDRA CANALE VINCE LA CAUSA CONTRO LA RAI PER ESSERE STATA ESTROMESSA DAL SUO RUOLO LAVORATIVO PER 7 ANNI. E OTTIENE UN RISARCIMENTO DI 45MILA EURO PER DANNI DI IMMAGINE – “ORA ATTENDO CHE MI VENGA RICONOSCIUTO UN RUOLO ADEGUATO, COME È GIUSTO CHE SIA…”