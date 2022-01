IL NECROLOGIO DEI GIUSTI - QUESTO 2022 SI PORTA VIA ANCHE UNO DEI PIÙ GRANDI MACISTE DELLO SCHERMO, SICURAMENTE QUELLO CHE INCASSAVA DI PIÙ E PIÙ VOLTE LO HA INTERPRETATO, L’ATTORE E CULTURISTA ITALO-AMERICANO MARK FOREST, NATO NEL 1933 IN QUEL DI BROOKLYN COME LORENZO LUIS (LOU) DEGNI. SAPEVA ANCHE UN PO’ DI ITALIANO. FU PER SETTE VOLTE MACISTE, PER TRE ERCOLE, E FECE IN TOTALE UNDICI PEPLUM IN QUEL DI CINECITTÀ NEGLI ANNI ’60…