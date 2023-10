15 ott 2023 12:20

“DOPO L’UCCISIONE DELLA MIA FIDANZATA DA PARTE DEI PALESTINESI HO SCELTO DI NON ODIARLI” – LA BOMBASTICA RIVELAZIONE DELL’ATTORE ISRAELIANO LIOR RAZ, PROTAGONISTA NEL RUOLO DI DORON DI “FAUDA”, UNA TRA LE 5 SERIE DI NETFLIX PIU’ VISTE AL MONDO – “LA GUERRA NON E’ UN DESTINO. IO CONTINUO A SPERARE CHE LA PACE SIA POSSIBILE” - E PARLA DI COME LA SERIE GLI SIA SERVITA A ELABORARE IL TRAUMA DI QUANDO ERA IN SERVIZIO NELLE FORZE SPECIALI ISRAELIANE: “IN QUESTO PAESE SIAMO TUTTI AFFETTI DA STRESS POST TRAUMATICO. FAUDA, IN QUESTO SENSO, È STATA LA MIA CURA” – IL VIDEO DI LIOR RAZ TRA I VOLONTARI