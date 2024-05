LE CRITICHE PER MARA MAIONCHI: “GABRIELE CORSI SI È STUDIATO ANEDDOTI, CURIOSITÀ E BIOGRAFIE, LEI È LÌ PER FARGLI COMPAGNIA E DIRE CHE FANNO TUTTI CAGARE TRANNE ANGELINA …” - VIDEO

“DOPO LA SVEDESE D'ORIGINE MAROCCHINA, QUEST'ANNO TRIONFA UN NON BINARIO. SALVINI E VANNACCI SONO IN TERAPIA INTENSIVA” –

Alessandro Baldasserini

@GeoturismoO

nemo

L'anno scorso #Loreen svedese d'origine marocchina, quest'anno #Nemo talento non binario. #Salvini e #Vannacci ricoverati in terapia intensiva. #Eurovision2024 #ESCita

Domenico Marocchi

@domenicomarock

Con tutto questo bordello mondiale ci sta che vinca il paese neutrale per eccellenza

#Eurovision2024 #Escita

Fabio Traversa

@FabioTraversa

È (anche) un evento politico. Ma ha vinto un Paese "neutrale"

#Svizzera #Eurovision2024 #ESC2024 #ESCita

Il Grande Flagello

@grande_flagello

+++ La Svizzera chiede l'annessione alla Valle d'Aosta per riuscire ad ospitare tutti il prossimo anno +++

#Eurovision2024

meme eurovision pino insegno joost klein

Fabio Fabbretti

@fabiofabbretti

Il prossimo anno l'#Eurovision sarà condotto dal volto più noto del Paese ospitante: Mina

Drew

@thisisdr3w

eurovision 2025 condotto da michelle hunziker a zurigo

#eurovision #escita

ApocaFede

@DrApocalypse

Mara Maionchi inascoltabile, mi spiace ma non si può più sentire al cospetto dell’Eurovision. Mi auguro sia l’ultimo anno, ma pure per lei

#ESCIta

meme eurovision

Gabriele Parpiglia

@Parpiglia

#Eurovision ma la #maionchi non vede le immagini nemmeno?

Non ha un autore che le ha scritto o dato la scaletta ?

Gabriele Parpiglia

@Parpiglia

#Escita aggiungiamo che la #maionchi non parla inglese direi scelta ottima

ApocaFede

@DrApocalypse

Mara Maionchi non ci sta capendo un cazzo. Letteralmente

#escita

BellaCiao

@BellaCiao___20

Praticamente mentre Gabriele Corsi si è studiato aneddoti, curiosità, biografie, storia dei paesi partecipanti, confini, coltivazioni, industrie, flora e fauna...

Mara Maionchi è lì per fargli compagnia e dire che fanno tutti cagare tranne Angelina

#ESCita #Eurovision2024

angelina mango

LALLERO

@see_lallero

Mara Maionchi che appena sente "Italy" parte con gli entusiasmi ma stavano solo indicando che è in terza posizione.

#escita #eurovision

Mattia Buonocore

@Mattiabuonocore

Corsi non deve spiegare a casa ma alla Maionchi

#Eurovision2024

Valery

@ValeryMalone18

Un abbraccio a Gabriele Corsi che sta portando l'intera serata sulle sue spalle, visto che Mara Maionchi odia tutti e non parla

#ESCita

Boomerissima

eden golan

@Boomerissima

La Maionchi completamente svogliata vorrebbe subito Angelina subito dopo la classifica e poi andare a dormire

#ESCita #Eurovision2024

LALLERO

@see_lallero

Il commento di Mara Maionchi agli Alcazar "Bravi bravi hanno fatto un pezzo solo, molto bene".

#eurovision2024 #escita

nemo fa cadere trofeo dell'eurovision

rory

@rori_plume

unpopular opinion: Mara Maionchi non ci azzecca niente in questo evento, dice sempre e solo una cosa, lei si è già rotta le p4ll3 di tutto

#Escita

Fabio Traversa

@FabioTraversa

Direi che i tweet critici nei confronti del commento (svogliato e con scarsa preparazione sui brani) di #maramaionchi a #ESC2024-#Eurovision2024-#ESCita hanno superato nettamente quelli sul modo di condurre "da pilota automatico" di #carloconti

Mattia Marzi

@mattmarzi

323 punti al televoto per Israele, 307 punti al televoto per l'Ucraina.

Però no, no, non è un evento politico.

angelina mango

#Eurovision2024 #ESCita

Mombli

@Momblrestiarzio

Riassumendo:

1) Vince un paese neutrale.

2) 323 punti per un paese in guerra in Medio Oriente.

3) 307 punti per un altro paese in guerra in Europa.

Però assolutamente si chiama Song Contest mica Political Contest.

Pagliacci.

#ESCita

nemo

Trash Italiano

@trash_italiano

I Paesi che hanno ricevuto più punti con il televoto durante la finale dell'Eurovision:

337 | Croazia

323 | Israele

307 | Ucraina

227 | Francia

226 | Svizzera

Trash Italiano

@trash_italiano

Italia, Spagna, Portogallo, Germania, Belgio, Regno Unito sono tra i Paesi che hanno dato 12 punti ad Israele con il televoto del pubblico.

joost klein 2

Claudio Plazzotta

@Claplaz

Molto contento che al televoto abbia vinto Israele. Sia per Israele in se’, sia per la gnocca israeliana…

alessandro

@cabellosversion

comunque le giurie palesemente d'accordo nel votare la Svizzera perché avevano capito che con il televoto avrebbe vinto Israele e non potevano perdere voti #Eurovision2024 #ESCita

eden golan 3

ile;

@ileven11_

Immaginate cosa sarebbe successo se avessimo mandato Ghali all’eurovision con tanto di “ma come fate a dire che qui è tutto normale per tracciare un confine bombardate un ospedale” #eurovision2024 #ESCita

Fabio Fabbretti

@fabiofabbretti

L'Italia dà 1 punto alla Francia. Loro sono riusciti comunque a darcene di meno #Eurovision2024 #ESCita

Il Grande Flagello

@grande_flagello

La Francia nemmeno punto per noi. È il momento di riprenderci la Gioconda. Chiamate Sgarbi

#Eurovision2024

Sara.Greg Palt supremacy

angelina mango. 1

@smiletiziano1

LA SPAGNA CHE CI DÁ UN PONTO DOPO CHE NOI LI ABBIAMO DATO LE MIGLIORI ICONE POP E ANDIAMO SEMPRE IN VACANZA LI MA VI DOVETE VERGOGNARE #ESCIta

contechristino

@contechristino

Comunque il vero problema non sono i voti dei Paesi limitrofi, qua bisogna farsi amici i Paesi del nord europa che non ci cagano di pezza.

#ESCita #Eurovision2024

Luca Barra

@luca_barra

Lo sguardo quando passa accanto alla camera.

La voce sola.

Le tante piccole variazioni.

Il controllo del palco.

Grande interpretazione di Angelina (che avrebbe meritato qualche primo piano in più).

#eurovision2024 #ESCita

Luca Barra

@luca_barra

nemo

Quindi 5.341.000 di spettatori e 36% di share per #Eurovision2024 #escita su Raiuno. Sempre per quella storia degli eventi condivisi nella frammentazione digitale, del discorso online che contribuisce in ogni caso, del mainstream e della massa che non sono parolacce ma obiettivi.

claire

@heyimclaireee

carissimi ci vediamo l’anno prossimo con il settantenne che ci ritroveremo alla vittoria di sanremo post abbandono di amadeus #ESCita

joost klein 1