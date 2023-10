7 ott 2023 11:20

“DOVE PRENDO I VIDEO PER INFANGARE LE GIUDICESSE? TIKTOK, YOUTUBE, SERVIZI SEGRETI, BLOB, COPASIR PRIME…” – MAURIZIO CROZZA NEI PANNI DI MATTEO SALVINI SUL CASO DEL VIDEO DELLA GIUDICE IOLANDA APOSTOLICO: “È MAI POSSIBILE CHE IO DEBBA PRENDERE UN AEREO PER ANDARE A PALERMO A FARMI PROCESSARE PER AVER DIFESO I NOSTRI CONFINI? IN UNA MATTINA DI LAVORO AL MINISTERO DOVE GUARDO TUTTO, VEDO TUTTO, VEDO VIDEI, FOTOGRAFIE, SUPPORTI VHS… PER INFANGARE, SCREDITARE, DENIGRARE, INFAMARE, SPUTTANARE GIUDICESSE E TERRORISTE” – VIDEO