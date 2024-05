“ER CECATO” CARMINATI CHE AL CITOFONO FINGE DI ESSERE UN OPERAIO E LE MINACCE DI MORTE DEI CASAMONICA – STASERA SU RAI 3 FRANCESCA FAGNANI PARLERA’ DI ROMA CRIMINALE (E DEL COMPAGNO ENRICO MENTANA) OSPITE DI “DONNE SULL’ORLO DI UNA CRISI DI NERVI” DI CHIAMBRETTI – TRA GLI OSPITI ANCHE MASSIMO GILETTI: “DOVREMMO CHIEDERCI PERCHÈ IO E RANUCCI (CONDUTTORE DI “REPORT”), CHE FACCIAMO INCHIESTE, SIAMO FINITI SOTTO SCORTA...” - VIDEO

Donne sull Orlo di una Crisi di Nervi - Piero chiambretti

Torna questa sera su Raitre alle 21.20 l’appuntamento con Piero Chiambretti e “Donne sull’orlo di una crisi di nervi” con due grandi ospiti: Francesca Fagnani e Massimo Giletti.

La conduttrice di “Belve” parlerà del suo nuovo libro d’inchiesta, “Mala. Roma criminale”, e ripercorrerà alcuni dei momenti più divertenti della sua carriera e del suo programma cult.

Ecco alcune anticipazioni.

Chiambretti. «Quando lavorava a “Ballarò” subì minacce di morte».

Fagnani. «In questo caso si riferivano a delle minacce arrivate dai Casamonica, ma, se vai per questi mari, questi pesci pigli. Nel senso che, poi, è anche il loro linguaggio, che è il linguaggio della violenza».

Chiambretti. «Però le minacce di morte non fanno piacere, non sono gli auguri di Natale».

Fagnani. «Io sono qui in un bellissimo studio televisivo con uno dei più grandi conduttori della tv italiana a rispondere e questa domanda, questo rappresenta già una scorta mediatica rispetto al giornalista che lavora in un giornale locale, in un piccolo Comune dove, magari, non è protetto nemmeno dal suo direttore».

Un altro passaggio riguarda il metodo d’inchiesta della Fagnani.

Chiambretti. «Lei incontrava i boss o le mogli dei boss suonando ai citofoni, è una leggenda?».

Fagnani. «No, c’ho il citofono facile».

Chiambretti. «Cioè, lei suonava e diceva “vado a casa di un killer” e cosa diceva?»

Fagnani. «Buongiorno, sono Francesca Fagnani, sono una cronista, sono qui con la troupe, può scendere?».

Chiambretti. «E quella scendeva armata?».

Fagnani. «No, c’è chi è sceso. Per esempio i Fasciani, me li ricordo, a Ostia, sono scesi quelli che non erano agli arresti domiciliari. Carminati mi ha risposto un operaio, che secondo me era Carminati che fingeva di essere un operaio, e mi ha detto: “Tanto non le parlerebbe”, “ma se lei è un operaio che ne sa?” dice “non le parlerebbe”».

Chiambretti. «E invece?»

Fagnani. «Non mi ha parlato».

Segue un faccia a faccia con Massimo Giletti, tornato in Rai dopo la rottura con La7.

Chiambretti. «Perché fare delle indagini così bollenti?».

Giletti. «Per me i giornalisti sono dei cani da guardia, e il cane da guardia ha un obiettivo, chi governa il potere. Altrimenti fa un altro mestiere, certo, il sistema è pieno di don Abbondio, è più facile fare l’uomo che guarda da un’altra parte, oppure fa inchieste annacquate».

Chiambretti. «Ma tu lo sapevi come poteva andare a finire? Pestando i piedi a qualcuno, qualcuno può dire “ahi”».

Giletti. «Quando tocchi la mafia in modo serio, il rischio c’è sempre. Peraltro dovremmo chiederci perchè io e Ranucci (conduttore di “Report”, ndr), che facciamo inchieste, siamo finiti sotto scorta? Questa è la domanda che devi rivolgere a un Paese. É facile mettere sotto scorta chi fa questo, il problema è come mai i giornalisti in Italia finiscono sotto scorta, questa è una domanda a cui dovrebbe rispondere il Paese».

Nella puntata in onda stasera ci saranno come sempre gli editorialisti, Edoardo Camurri, Costantino della Gherardesca e Francesca Barra, e poi la giornalista Grazia Sambruna e l’attrice Rosalia Porcaro, il corpo di ballo delle “Women”, le cantanti, Sol e Martina Difonte, le tiktoker Sara Penelope Robin e Marina Valdemoro, a cui si aggiunge Tess Masazza, il monologo di Francesca Reggiani, l’analisi della settimana di Maurizio Mannoni, i collegamenti con i corrispondenti Rai all’estero, Giovanna Botteri, Marco Varvello e Claudio Pagliara.

