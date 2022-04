BENVENUTI AL PARDO GIOCHI - DOPO “TIKI TAKA”, “SUPERTELE" SU DAZN: IL GIORNALISTA PIERLUIGI PARDO TORNA IN CONDUZIONE CON UN NUOVO SALOTTO DOVE SI PARLA DI CALCIO: “MI È RIVENUTA VOGLIA DI METTERE INSIEME LA GENTE, GLI AMICI, PER RACCONTARE STORIE CHE NON SIANO IL SOLITO 'IO CHE LITIGO CON TE E TU CHE LITIGHI CON ME'. APRIAMO IL NOSTRO SPAZIO A TUTTI: PENSATORI, POLITICI, CANTANTI… E POI C’È PIZZUL. CHI VINCE IL CAMPIONATO? L'INTER HA UN PICCOLO VANTAGGIO. IL MILAN ARABO? ORA NON SI PUÒ DIRE NO AI CAPITALI STRANIERI…” - VIDEO