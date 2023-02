“ERA TUTTO PREVISTO, MA NON LA PARTE FINALE” – A “UN GIORNO DA PECORA” JESSICA TUA, LA “FLOWER STYLIST” CHE HA ALLESTITO IL PALCO PER LA PERFORMANCE DI BLANCO CON 300 ROSE, CONFERMA CHE QUELLA CHE ABBIAMO VISTO SUL PALCO DELL'ARISTON È UNA "GAG-ATA" FINITA MALE: “L’ALLESTIMENTO DOVEVA RICORDARE L’AIUOLA PRESENTE NEL VIDEO DELLA SUA CANZONE. QUESTA COSA QUI ERA PREVENTIVATA MA DOVEVA ESSERE PIÙ SOFT. IL COSTO DELLE ROSE? TRA GLI 8 E I 10 EURO L'UNA" (QUINDI BLANCO HA SFONDATO CIRCA TREMILA EURO DI FIORI...) - VIDEO

Da “Un Giorno da Pecora - Rai Radio 1”

blanco distrugge tutto a sanremo 2023

“Dell’allestimento dell’Isola delle Rose, per il pezzo di Blanco a Sanremo, me ne sono occupata io. Avevamo fatto una prova con un mix di rose finte e vere, l’allestimento doveva ricordare l’aiuola presente nel video della sua canzone”. Lo racconta Jessica Tua, la flower stylist che ieri ha allestito a Sanremo il palco per la ‘performance’ di Blanco, intervenuta alla trasmissione Un Giorno da Pecora, su Radio1. Quante rose c’erano in quell’allestimento? “Saranno state circa 300”. Nel video in questione in effetti Blanco prende un po’ ai calci i fiori.

“Questa cosa qui era preventivata, nel video infatti se la prende un po’ con le rose, nelle prove era una parte integrante”. Quindi era previsto? “Era tutto previsto, ma non la parte finale, doveva essere più soft la cosa. L’intento era quello di riprodurre il video ma poi la cosa è degenerata, doveva essere più soft, non riesco a capire per quale motivo”.

IL MOMENTO BUGO DEL SANREMO 2023 GRAZIE BLANCO #sanremo2023 pic.twitter.com/T3CE85sfsS — Nico?e (@trovarsi) February 7, 2023

BLANCO CHE DISTRUGGE TUTTO A SANREMO - MEME BY DEMARCO

E’ rimasta male dell’ ‘esito finale’, per così dire. “Più che male ero convinta che sarebbe stata una bella cosa se avesse funzionato fino alla fine – ha detto a Un Giorno da Pecora - ed ero preoccupato anche perché sapevo com’era le strutture delle rose, fatta di pannelli di legno”. Che costi hanno le rose in questione? “A San Valentino diciamo tra gli 8 e i 10 euro”.

blanco distrugge tutto a sanremo 2023 BLANCO VIDEOCLIP L'ISOLA DELLE ROSE BLANCO PRENDE A CALCI I FIORI A SANREMO 2023

gianni morandi spazza il palco dell'ariston dopo l'esibizione di blanco amadeus e i fiori distrutti da blanco sanremo 2023 blanco prende a calci i fiori di sanremo sul palco blanco distrugge i fiori sul palco di sanremo blanco distrugge tutto a sanremo 2023 2