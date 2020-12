31 dic 2020 09:14

“ERAVAMO GIÀ SOSPETTI/MOSTRI PERFETTI…” – MA COSA E’ SALTATO IN MENTE A COLAPESCE E DIMARTINO DI DEDICARE UNA CANZONE A OLINDO E ROSA? “NON PRENDIAMO UNA POSIZIONE GIURIDICA O LEGALE IN MERITO AL CASO. CI SIAMO APPASSIONATI ALLA STORIA DEI DUE GIUDICATI ASSASSINI. TEMEVANO PIÙ PER LA LORO COPPIA CHE PER LA PENA – "OGGI" RIVELA CHE ROSA BAZZI IN CARCERE È APPENA GUARITA DAL COVID - I DUE CANTAUTORI SICILIANI SARANNO IN GARA A SANREMO - VIDEO