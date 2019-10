15 ott 2019 18:57

“ERDOGAN È UN CRIMINALE. VERO! E NETANYAHU? AH NO LUI È N'AMICHETTO TUO: MEGLIO NON INIMICARSELI CHE SENNÒ NON SE LAVORA PIÙ". CHEF RUBIO RIPASSA IN PADELLA ANCHE SAVIANO, CON IL QUALE FINO AD ORA SEMBRAVA CONDIVIDERE LO STESSO PENSIERO POLITICO. A MANDARE SU TUTTE LE FURIE IL CUOCO È STATO UN POST PUBBLICATO DALL'AUTORE DI GOMORRA, I CUI NONNI ERANO EBREI…