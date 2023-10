“ERO PRESO DAI PIACERI DI UNA VITA DI ECCESSI DA ROCKSTAR. ORA SONO CAMBIATO” - EDOARDO COSTA PENSA DI ESSERE UN KEITH RICHARDS REDENTO? - L'ATTORE: “RINGRAZIO ‘STRISCIA’. GRAZIE ALL’ACCANIMENTO DI RICCI SONO DIVENTATO UNA PERSONA MIGLIORE" – IL TG SATIRICO NEL 2008 AVANZÒ DUBBI SULLE SOMME DA LUI RACCOLTE, TRAMITE LA SUA ASSOCIAZIONE E DESTINATE AI PAESI POVERI. DA QUI LA VICENDA GIUDIZIARIA CHE HA PORTATO ALLA SUA CONDANNA (“MA ORA CI SARA’ UNA REVISIONE DEL PROCESSO”)– LE DROGHE, LA MEDITAZIONE CON LO YOGI INDIANO SADHGURU E “IL GRANDE FRATELLO” CHE LO AVREBBE SCARTATO DOPO UN PROVINO: “È UNA FAKE NEWS” - IL LIBRO - LA PRECISAZIONE DI "STRISCIA LA NOTIZIA"

Edoardo Costa – nell’intervista concessa alla giornalista Rosanna Scardi e pubblicata sul Corriere della Sera, edizione di Bergamo, e da voi ripresa – parla di «accanimento mediatico» da parte di Striscia la notizia e afferma che «Antonio Ricci, da genio della comunicazione, tutti i giorni ripeteva la stessa bugia». Ma i fatti hanno dimostrato che il bugiardo è lui.

Infatti, Striscia si è limitata a documentare, a partire dal 2008, i comportamenti scorretti che l’attore ha tenuto per il tramite della onlus C.I.A.K., da lui fondata per aiutare i bambini in Africa e in Brasile. Delle migliaia di euro raccolti per beneficenza, solo una minima parte sarebbe effettivamente stata utilizzata per dare assistenza ai bambini.

Comportamenti scorretti che lo stesso attore ha ammesso pubblicamente in varie occasioni, dicendosi pentito dei suoi errori nella gestione dei fondi della onlus. Condotte illecite smascherate da Striscia, e successivamente confermate in sede processuale.

Per amore di cronaca facciamo presente come sulla vicenda si sia anche pronunciata la Corte di Cassazione, e per non sbagliarci preferiamo citare un passaggio della sentenza n. 17114 del 2019:

“Edoardo Cicorini è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di truffa ed appropriazione indebita, per avere, con una serie di iniziative promozionali, indotto diversi benefattori a consegnargli, nella qualità di presidente di una ONLUS, somme di denaro, asseritamente volte a sostenere iniziative solidaristiche e per essersi poi appropriato delle somme non contabilizzate (pari a 205.000 euro), di cui aveva la disponibilità in ragione della predetta qualità”.

Il Costa riferisce oggi che ci sarà una revisione della sentenza, ebbene, in caso di modifiche della decisione dei Giudici, non mancheremo di darne notizia.

INTERVISTA A EDOARDO COSTA

Estratto dell’articolo di Rosanna Scardi per corriere.it

All’apice della popolarità come attore di soap, uno scandalo travolge la sua esistenza e perde tutto. Dopo il crollo, la rinascita. Edoardo Costa racconta la sua trasformazione nel libro «The Change» (Santelli Editore). Domenica 15 ottobre, alle 17.30, la presentazione tra le opere d’arte della galleria Mazzoleni, in largo Belotti a Bergamo. La vita dell’attore cambia nel 2008 quando alcuni servizi televisivi di «Striscia la notizia» avanzano dubbi sulle somme da lui raccolte, tramite la sua associazione Ciak (Construction intelligent association kids), e destinate ai Paesi poveri.

Costa, dove vive ora?

«Principalmente a Los Angeles, ma sono spesso a Miami e ho casa anche fuori Milano. Sono trent’anni che vivo tra l’Italia e gli Stati Uniti, dove ho studiato recitazione. L’America mi ha adottato. Ma amo l’Italia (nel bene e nel male)».

In Italia è stato al centro di una vicenda giudiziaria che ha portato alla sua condanna per appropriazione indebita. Il suo libro parte da qui. Perché?

«Perché è stato il punto di leva, ciò che può spostare i macigni. La vita ti mette davanti l’opportunità di andare in profondità, di vivere appieno. Ero preso dai piaceri illusori in una vita di eccessi, da rockstar. Ora sono cambiato».

Modello e attore di «Un posto al sole», «Beautiful», «Vivere», «La notte prima degli esami» e tanti altri film. Come è finito al centro dell’inchiesta?

«L’inchiesta è nata dall’attacco mediatico di “Striscia” ed è seguito un iter giudiziario lunghissimo. Con la mia associazione Ciak avevo fatto cose straordinarie: ho costruito un asilo in Senegal, aiutato le onlus in Afghanistan, Kenya, Brasile, India. Mi sono fatto aiutare da persone esterne per realizzare libri fotografici e calendari, pagandole in nero. Mancavano le ricevute di 180 mila euro versati a loro in cinque anni. I reati fiscali sono caduti in prescrizione. I miei legali hanno rintracciato chi ha ricevuto i pagamenti in nero e ci sarà una revisione del processo. Ma, allora, avevo perso tutto: la mia scuola, due agenzie, due case di produzione, la mia onlus, i miei libri sono andati al macero».

Come si è sentito?

«Devastato. Non mi sapevo spiegare la ferocia dell’accanimento mediatico. Antonio Ricci, da genio della comunicazione, tutti i giorni ripeteva la stessa bugia. Provavo rabbia e un fortissimo desiderio di vendetta, anche perché a soffrire erano anche i miei genitori, mia sorella e miei nipoti».

Cosa direbbe a Ricci?

«Lo ringrazierei. Grazie al suo accanimento sono diventato la persona che sono oggi. Il cambiamento può arrivare in mille modi, da un problema di salute, un lutto. Nel mio caso, perdendo la reputazione».

Com’era la sua vita prima?

«Spingevo sull’acceleratore: di giorno lavoravo, poi c’erano la palestra, i meeting, gli eventi, le ospitate in tv. La droga era parte del gioco, quell’additivo che ti permetteva di farcela».

Tra i suoi maestri c’è lo yogi indiano Sadhguru, che il primo ottobre, all’Allianz Cloud di Milano, ha tenuto il più grande programma di meditazione organizzato in Italia. Lei c’era?

«Ero a Bologna per presentare il mio libro, sono tornato per stare con lui, è un trasmettitore di saggezza, insegna senza insegnare a vivere con gratitudine, compassione e amore».

È vero che ha fatto il provino per il «Grande fratello» e sarebbe stato scartato?

«È una fake news. Ma se ci fosse un reality dove posso dire ciò che penso, per elevare il livello di consapevolezza, ci potrei pensare… ».

Cosa guarda in tv?

«Non ho la tv. Ho visto qualche spezzone di “Belve” sui social e devo dire che la Fagnani è bella e brava. Mi è sempre piaciuta. I personaggi che intervista, no. Ma questa è l’Italia».

