25 gen 2024 10:15

“DA EX PAZIENTE ONCOLOGICO QUESTA IMMAGINE NON MI FA RIDERE, ANZI LA TROVO MOLTO TRISTE" - CAROLINA MARCONI, EX DEL GRANDE FRATELLO GUARITA DA UN TUMORE AL SENO, CONTRO IL VERGOGNOSO VIDEO DI GIULIA NATI NEL QUALE L’INFLUENCER (PER MANCANZA DI TERMOMETRI) FINGE DI ESSERE SENZA SENSI IN UN LETTO, CON LA MASCHERA PER L’OSSIGENO E LA FLEBO ATTACCATA A BORSE GRIFFATE: "TI PORTEREI A FARE UN GIRO IN QUESTI REPARTI PER RENDERTI CONTO IN CHE CONDIZIONI SONO QUESTE POVERE PERSONE POI VEDIAMO COME TI SENTI NEL PUBBLICARE UNA COSA COSÌ” – LA REPLICA DELLA NATI - VIDEO