“FA ANCORA MALE! MA HO SAPUTO INCASSARE” – CHRIS ROCK, CHE SI PRESE UNO SCHIAFFONE DA WILL SMITH SUL PALCO DEGLI OSCAR NEL 2022, SCHERZA: “TUTTI HANNO DATO A QUELL'UOMO DEL COGLIONE E CHI HA COLPITO? ME! UN NERO CHE SAPEVA DI POTER BATTERE” – IL COMICO AMERICANO E LE ACCUSE DI RAZZISMO DI MEGHAN MARKLE AI REALI BRITANNICI: "NON LI HA CERCATI SU GOOGLE? CHE CAZZO DICE 'NON LO SAPEVO'?'" - VIDEO!

Dagonews

CHRIS ROCK

Durante il suo isterico speciale in diretta su Netflix, "Selective Outrage", Chris Rock si è sfogato davanti a un pubblico sicuramente numeroso, parlando dei famigerati Oscar del 2022, durante i quali Will Smith lo ha schiaffeggiato sul palco.

"Tutti hanno dato a quell'uomo del coglione", ha detto Rock, 58 anni e in forma smagliante, a proposito della reazione dei media ai ben noti problemi coniugali di Smith alla vigilia degli Oscar. "E chi ha colpito? Me! Un nero che sapeva di poter battere. Questa è proprio una caz...". Ha scherzato sul dolore fisico: "Fa ancora male! Ho 'Summertime' che mi risuona nelle orecchie!".

CHRIS ROCK

"In questo momento viviamo in un mondo in cui il pronto soccorso è pieno di figli di puttana con tagli di carta", ha detto. "Non mi vedrete mai su Oprah o su Gayle a piangere. Non lo vedrete mai. Non succederà mai. Non potevo crederci! E ho amato 'Men in Black'!", ha piagnucolato beffardamente Rock.

Mentre Rock ha dedicato gli ultimi dieci minuti allo scandalo Smith, la prima ora ha affrontato brillantemente argomenti delicati come la performatività del lavoro e Meghan Markle. Il comico ha sviscerato l'infinita indignazione della moglie del principe Harry per le presunte tendenze razziste dei reali britannici.

Chris Rock

"È la famiglia reale!", ha detto. "Non hai cercato su Google questi figli di puttana? Che cazzo sta dicendo 'non lo sapeva'?". Ha proseguito: "È come sposarsi con la famiglia Budweiser e dire: 'Bevono molto'".

chris rock e nessun nero in nomination oscar 2016 Chris Rock agli Oscar 2022