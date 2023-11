1. MORGAN, DELIRIO A X FACTOR: LITIGA CON DARGEN (PER ANNALISA) E AMBRA, INSULTA FEDEZ E UMILIA MICHIELIN. POI, LO SFOGO SOCIAL

Estratto dell’articolo di Giuliano Cocco per www.leggo.it

morgan x factor

Morgan protagonista assoluto dell'ultima puntata dei Live di X Factor: il giudice ha litigato con tutti i suoi colleghi - a partire da Dargen D'Amico, passando per Fedez e non dimenticando neanche Ambra -, ha attaccato la produzione accusandola di favoritismi e ha continuato la polemica sui social dopo l'eliminazione dei Sickteens, il gruppo nella sua squadra

lite ambra angiolini morgan a x factor 7

Dopo l'ospitata di Annalisa che, è stata anche protagonista di una delle assegnazioni della prima puntata con il brano Bellissima e con la bocciatura di Morgan che ha definito il pezzo banale, è scattata la lite tra Dargen D'Amico e Morgan.

«Grazie a Dio non sono Morgan - ha sottolineato Dargen D'Amico - Posso accettare qualsiasi tipo di esibizione anche quella di Annalisa, Arisa... Perché io rispetto i musicisti. Tu dovresti insegnare il rispetto ai tuoi ragazzi. Io apprezzo gli artisti, non mi ergo a capo di "sta verga" e vorrei che si fosse sinceri fuori e dentro di qui. Non mi dici dietro le quinte che mi sono piegato al music biz perché conosco un autore di Annalisa. Anche se non apprezzo il genere che fai, tu hai un ruolo molto importante ed è quello di insegnare il rispetto per la musica. Questa è l'idea che ho di un grande artista e non di un mostro della televisione».

dargen d amico

Lui ha risposto: «Io rispetto te come persona così come rispetto chi sceglie di fare il musicista. Quelli che fanno musica solo per chi vuole andare in classifica, no. Il music biz è fatto di persone squallide».

Lo scontro che fa infuriare Fedez

Lo scontro al tavolo tra i due giudici è andato avanti anche durante l'esibizione di Maria Tomba (allieva di Fedez). Durante il giudizio alla ragazza i due continuano a punzecchiarsi e ammettono: «Non abbiamo visto l'esibizione, stavamo discutendo». Fedez si infuria con Morgan e anche con l'amico Dargen.

«Fedez sei depresso»

La frase che di più ha fatto infuriare il pubblico è stata quella che Morgan ha diretto a Fedez. «Vuoi farmi da psicologo?», domanda ironicamente Morgan a Fedez. Il cantante risponde: «Non sarei in grado». E Morgan: «Eh no, sei troppo depresso», battuta che si prende diversi fischi del pubblico.

fedez

L'umiliazione a Francesca Michielin

Morgan ne ha avute anche per Francesca Michielin. Tornando sulla gaffe di settimana scorsa della conduttrice, che ha chiesto a Colapesce come è stato lavorare con Ivan Graziani (morto nel 1997, hanno lavorato con il figlio), Morgan l'ha derisa dicendo: «Ivan Graziani ti aspetta nel backstage, è con Annalisa». Lei, che poco prima si era scusata con il pubblico, è rimasta senza parole.

francesca michielin

Lo sfogo social nella notte

Nella notte, commentando sotto a un post della pagina ufficiale di X Factor, Morgan si è lasciato andare a un lungo sfogo: «La parola giusta credo sia "umiliazione".

C'è molta gente che gode nell'umiliarmi. Ad esempio la messinscena degli Astromare era umiliante nei loro confronti.

Così come la messinscena dei sickteens. In relazione ai colossal a cui sono stato costretto ad assistere sentendo me e i miei ragazzi UMILIATI.

Senza contare l'umiliazione dell'ospitata Annalisa. Senza contare l'umiliazione di non aver potuto scegliere i brani per la giostra e rigorosamente non poter attingere dalle assegnazioni quando invece tutti gli altri hanno avuto questa libertà. Che schifo». [...]

annalisa

2. X FACTOR, IL FUORIONDA DELLA LITE TRA MORGAN E AMBRA (CHE FINISCE COME TUTTI SI ASPETTANO)

Estratto dell’articolo di Claudia Rossi per www.ilfattoquotidiano.it

[…] Morgan, appena gli si offre la polemica, la prende e ci palleggia manco Messi. A offrirla è Dargen, in veste – per scelte autorali, per stizza personale o per noia, chissà – di fuochista. E via, battibecchi sin da inizio puntata (dalla solita solfa sui brani imposti dagli autori a, di nuovo, Bellissima di Annalisa, chepall*), Ambra indignata per la poca attenzione ai ragazzi, Fedez indeciso tra l’entrare in bagarre e andarsene proprio a casa, a godersi i figli e tutto quanto.

morgan

Ci scappa pure un dietro le quinte, con Morgan e Ambra che litigano e lui che nel finale si alza e se ne va. L’innesto Morgan alza un minimo l’asticella dell’interesse verso un programma morto almeno da 4 o 5 stagioni. Morto nel senso di morto, stecchito, six feet under. Il cantautore in giuria offre almeno qualche titolo alle redazioni spettacoli di quotidiani e siti. E forse qualche manciata di spettatori in più. Su tutto, trionfa la noia. Possibile che un colosso dell’intrattenimento come Sky non abbia niente di meglio da offrire? […]

3. MORGAN, A X FACTOR LE SCUSE A FEDEZ DOPO LA BATTUTA INFELICE SULLA DEPRESSIONE: "NON VOLEVO COLPIRE L'AMMALATO"

Estratto dell’articolo di Anna Lupini per www.repubblica.it

lite ambra angiolini morgan a x factor 1 copia

Dopo una serata carica di tensioni, culminata con una battuta infelice di Morgan a Fedez, il giudice di X Factor tenta di rimediare, e a suo modo, chiede scusa al collega.

[…] "Torno adesso a casa dopo una puntata piena di tensione - racconta - Dopo che Fedez era stato sarcastico per tutta la serata nei miei confronti, verso la fine mi fa la morale. Utilizzare la parola depresso è stata una cosa che ho fatto ironicamente, più nei miei confronti che nei suoi. Ho una lunga storia di depressione, sia personale che familiare."

lite ambra angiolini morgan a x factor 2

Poi il passaggio più delicato, ovvero quello riferito alla salute di Fedez, che ha pubblicamente e più volte riferito la sua condizione alla difficile esperienza umana che ha attraversato.

lite ambra angiolini morgan a x factor 2 copia

"Non si creda che abbia voluto colpire l'ammalato, non sono ritenuto a riferirmi alla cartella clinica, non voglio offendere nessuno - dice Morgan - per me è importante riferirmi alla depressione per la mia storia personale. Mio padre a 46 anni si è tolto la vita perché ha avuto una crisi depressiva, se l'avessimo chiamata depressione forse sarebbe ancora qui". […] "Fedez non ti ho voluto veramente offendere, non era nel mio spirito". […]

dargen d amico scazza con morgan morgan lite ambra angiolini morgan a x factor 6 lite ambra angiolini morgan a x factor 4 lite ambra angiolini morgan a x factor 3 lite ambra angiolini morgan a x factor 5 lite ambra angiolini morgan a x factor 3 copia lite ambra angiolini morgan a x factor 1