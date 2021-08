“FANCULO LE LORO MOGLI, BEVI IL LORO SANGUE, AVANTI, JEFF, PRENDILI!” - LA CANZONE DEL COMICO BO BURNHAM CHIAMATA “BEZOS I” È DIVENTATA VIRALE SU TIKTOK – BURNHAM AVEVA CREATO LA CANZONE IN OCCASIONE DEL SUO SPECIALE NETFLIX “BO BURNHAM INSIDE”, DOVE PARLA DEL CEO DI AMAZON E DELLA VORACITÀ CON CUI STA SCHIACCIANDO LA CONCORRENZA – IL TESTO DELLA CANZONE E LA TRADUZIONE… - VIDEO

Vincenzo Nasto per www.fanpage.it

Non è una novità che Jeff Bezos sia un personaggio entrato di diritto nell'immaginario pop culturale, un uomo in grado di costruire una potenza economica come Amazon e Blue Origin dalle fondamenta, fino ad arrivare al suo primo viaggio nello spazio, a bordo della navicella New Shepard.

Soprattutto negli ultimi anni, anche grazie all'acquisizione del Washington Post nel 2013 e la crescente monopolizzazione del mercato dell'e-commerce, la sua figura pubblica ha avuto contorni particolari, alcune volte preso di mira anche dalla satira politica che lo vedeva come uno dei candidati alla presidenza degli Stati Uniti D'America nel 2020.

Tra la satira più recente è possibile osservare quella del comico americano Bo Burnham, che nel suo speciale per Netflix "Bo Burnham inside" ha composto una melodia, diventata incredibilmente virale su TikTok: stiamo parlando di "Bezos I".

Il successo su TikTok

Mentre Jeff Bezos stava per ultimare le ultime preparazioni al suo viaggio nello spazio con la navicella News Sheperd, avvenuto lo scorso 20 luglio, Netflix pubblicava – il 31 maggio scorso – lo spettacolo di stand-up comedy del comico americano Bo Burnham, un monologo su come l'attività digitale abbia cambiato il nostro processo di relazione tra esseri umano.

All'interno dello spettacolo anche una parentesi sul Ceo di Amazon Jeff Bezos, e la sua voracità con cui sta azzannando leoni del mercato come Bill Gates, Warren Buffet e Mark Zuckerberg. Il monologo, accompagnato dalla melodia è diventato subito virale, non solo grazie al successo dello spettacolo su Netflix, ma anche per la clip sonora che è arrivata su TikTok, per poi essere inserita nell'album "Inside (The songs)", pubblicato il 10 giugno in formato digitale. Oltre 25 milioni di visualizzazioni e più di 600mila video in cui viene utilizzata la clip sonora dagli utenti.

Il significato di Bezos I

Nient'altro che satira: Bo Burnham, accompagnato da una produzione elettro-dance anni 80, nella prima parte del brano ricapitola le generalità e il ruolo di Jeff Bezos cantando: "CEO, imprenditore, nato nel 1964, Jeffrey, Jeffrey Bezos".

Il brano poi si riallinea alla linea comica del comico, che ironizza sulla volontà distopica di Bezos di insegnarci come vivere, ma soprattutto ricorda il processo di cambiamento del Ceo di Amazon dai primi anni dell'azienda ad oggi. L'ultima parte del brano si concentra sui "rivali" digitali di Bezos, come Bill Gates, Warren Buffet e Mark Zuckerberg: Burnham canta il potere che ha Bezos sugli altri, a tal punto che potrebbe sbarazzarsi di loro e delle loro mogli, per poi "bere il loro sangue".

Una rappresentazione forte che cerca di idealizzare il cannibalismo economico dei quattro personaggi in questione, intenti a padroneggiare uno sull'altro.

Il testo di Bezos I

CEO, entrepreneur

Born in 1964

Jeffrey

Jeffrey Bezos

CEO, entrepreneur

Born in 1964

Jeffrey

Jeffrey Bezos

Come on, Jeffrey, you can do it

Pave the way, put your back into it

Tell us why

Show us how

Look at where you came from

Look at you now

Zuckerberg and Gates and Buffet

Amateurs can fucking suck it

Fuck their wives, drink their blood

Come on, Jeff, get ‘em!

La traduzione di Bezos I

CEO, imprenditore

Nato nel 1964

Jeffrey

Jeffrey Bezos

CEO, imprenditore

Nato nel 1964

Jeffrey

Jeffrey Bezos

Dai, Jeffrey, ce la puoi fare

Apri la strada, mettici le spalle

Dicci perché

Mostraci come

Guarda da dove vieni

Guardati adesso

Zuckerberg e Gates e Buffet

I dilettanti possono fottutamente succhiarlo

Fanculo le loro mogli, bevi il loro sangue

Avanti, Jeff, prendili!

